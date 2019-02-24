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Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile yan yana! Şeyma Subaşı'nın İtalya'ya gitme sebebi şaşırttı!

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz Kasım ayında Acun Ilıcalı ile boşandıktan hemen sonra İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başladı. Kızı Melisa'nın velayetini babası Acun Ilıcalı'ya veren Şeyma Subaşı, soluğu sevgilisi Guido Senia'nın yanında aldı! Milano Moda Haftası'nda sevgilisi Guido Senia ile boy gösteren Şeyma Subaşı'nın İtalya'ya gitme sebebi olarak bakın neler konuşuluyor...

24.02.2019 14:17 - Son Güncelleme: 24.02.2019 14:36
Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile yan yana! Şeyma Subaşı'nın İtalya'ya gitme sebebi şaşırttı!

ŞEYMA SUBAŞI NEDEN SEVGİLİSİNİN YANINA GİTTİ?

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'nın yanına gitti. Geçtiğimiz gün aynı yatakta birbirlerine poz veren Şeyma Subaşı ile Guido Senia artık yan yana da fotoğraf çekiliyor.

ŞEYMA SUBAŞI SEVGİLİSİNİN YANINDA - TIKLA İZLE

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile yan yana! Şeyma Subaşı'nın İtalya'ya gitme sebebi şaşırttı!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle aynı yatakta tek tek poz verdi.

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile yan yana! Şeyma Subaşı'nın İtalya'ya gitme sebebi şaşırttı!

Birkaç gündür Milano'da olan Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile fotoğraf yan yana fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından paylaşmasa da ikilinin görüntüşleri Guido'nun çevresi tarafından saklanmadan paylaşılıyor.

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile yan yana! Şeyma Subaşı'nın İtalya'ya gitme sebebi şaşırttı!

Çift, birlikte gittikleri tatilde aynı yatakta tek tek poz vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile yan yana! Şeyma Subaşı'nın İtalya'ya gitme sebebi şaşırttı!

Yatağın başlığı, aynı odada olduklarını ele verdi.

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