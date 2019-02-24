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Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile yan yana!

24.02.2019 14:12

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz Kasım ayında Acun Ilıcalı ile boşandıktan hemen sonra İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başladı. Kızı Melisa'nın velayetini babası Acun Ilıcalı'ya veren Şeyma Subaşı, soluğu sevgilisi Guido Senia'nın yanında aldı! Şeyma Subaşı, Milano Moda Haftası'nda sevgilisi Guido Senia ile boy gösteriyor.


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