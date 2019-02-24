Şeyma Subaşı, geçtiğimiz Kasım ayında Acun Ilıcalı ile boşandıktan hemen sonra İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başladı. Kızı Melisa'nın velayetini babası Acun Ilıcalı'ya veren Şeyma Subaşı, soluğu sevgilisi Guido Senia'nın yanında aldı! Şeyma Subaşı, Milano Moda Haftası'nda sevgilisi Guido Senia ile boy gösteriyor.
Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile yan yana!24.02.2019 14:12
- Ücretli poşet uygulamasında nelere dikkat edilmeli?
- Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile yan yana!
- Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
- Bahçelievler’de metrobüs kazası
- CHP Veli Ağbaba'dan skandal sözler "AK Parti'ye oy verenin elleri kırılsın"
- İstanbul Bakırköy’de minibüsün çarptığı yaya öldü
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından altı çizildi! YPG-PKK....
- Başkan Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirdi
- Başkan Erdoğan: ABD bunu bize nasıl izah edecek?
- Mevlüt Uysal’dan Büyükçekmece’nin kayıp 25 yılına 25 dev proje
- Mevlüt Uysal’dan Büyükçekmece'nin kayıp 25 yılına 25 dev proje
- Kadıköy'de korkunç olay! Taksici dövülerek öldürüldü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.