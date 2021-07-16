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Şeyma Subaşı paralı sevgilisi Meedo’ya geri dönünce masaların üzerinde dans etti! Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı ama...

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, dolandırıcılık, hamilelik, bebek aldırma, barışma derken son olarak sosyal medya hesabında verdiği 'hayat dersi' ile gündem olmuştu. Zengin sevgilisine geri dönen Şeyma Subaşı'nın keyfi şu sıralar hayli yerinde. Sevgilisinden ayrıldığı dönem ufak bir inzivaya çekilen Şeyma Subaşı şimdilerde masaların üzerinde dans ediyor. Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından eğlendiği anları paylaştı. Masanın üzerine çıkıp dans eden Subaşı, 'kötü günler geride kaldı' mesajı verdi.

16.07.2021 15:25 - Son Güncelleme: 16.07.2021 15:25
Şeyma Subaşı paralı sevgilisi Meedo’ya geri dönünce masaların üzerinde dans etti! Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı ama...

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından eğlendiği anları paylaştı. Masanın üzerine çıkıp dans eden Subaşı, 'kötü günler geride kaldı' mesajı verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı paralı sevgilisi Meedo’ya geri dönünce masaların üzerinde dans etti! Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı ama...

Hamilelik, evlilik teklifi, dolandırıcılık, tektaş ve ayrılık haberleriyle aylardır çok konuşulan Şeyma Subaşı (30) ve Mohammed Alsaloussi (36), aralarındaki buzları eritti ve aşklarına yeniden şans verdi.

Şeyma Subaşı paralı sevgilisi Meedo’ya geri dönünce masaların üzerinde dans etti! Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı ama...

Ayrılıklarıyla ilgili pek çok dikkat çekici iddia ortaya atılan Subaşı ve Alsaloussi, İspanya'nın İbiza adasındaki tatillerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Şeyma Subaşı paralı sevgilisi Meedo’ya geri dönünce masaların üzerinde dans etti! Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı ama...

Son olarak Şeyma Subaşı masanın üzerinde çılgınca dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Şeyma Subaşı paralı sevgilisi Meedo’ya geri dönünce masaların üzerinde dans etti! Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı ama...

Neşeli halleri dikkat çeken fenomen, 'kötü günler geride kaldı' mesajı verdi.