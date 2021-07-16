Hande Yener bakın aslen nereliymiş! Herkes İstanbullu sanıyordu ama duyan inanmadı
Gerçek adı Makbule Hande Özyener olan, bildiğimiz adıyla Hande Yener, çıkış yaptığı 2000'lerin başından itibaren pop listelerinde üst sıralara yükselen şarkılarıyla Türk pop müziğinde kendine yer edindi. Kimi zaman şarkılarıyla, kimi zaman söylemleriyle kimi zaman da polemikleriyle gündemde kendine yer bulan 48 yaşındak şarkıcı hakkında bu gerçeği duyanlar şaştı kaldı. İstanbul, Kadıköy doğumlu olduğu bilinen ünlü şarkıcı bakın aslen nereli çıktı. İşte başta Hande Yener olmak üzere ünlülerin memleketleri.
16.07.2021 14:38
- Son Güncelleme: 16.07.2021 14:38
2000'li yıllardan bu yana magazin gündeminin ilk sıralarıdan düşmeyen Hande Yener bakın aslen nereli çıktı. İşte başta Hande Yener olmak üzere ünlülerin memleketleri.