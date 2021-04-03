Şeyma Subaşı milyarder Meedo'suyla evleniyor! İstanbul'a getirdi ailesiyle tanıştırdı 'Acun Ilıcalı'nın da haberi var' dedi
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Şeyma Subaşı'nın Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hayatı Instagram'da geçen Şeyma Subaşı yeni açıklamalarıyla yine gündemi salladı. Şeyma Subaşı, 3,5 aydır birlikte olduğu sevgilisiyle yıl sonuna kadar evleneceğini açıkladı.
03.04.2021 11:06
- Son Güncelleme: 03.04.2021 12:27
Geçtiğimiz günlerde Miami'den Türkiye'ye geçen Şeyma Subaşı'yı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Al Saloussi yalnız bırakmadı. Mohammed Al Saloussi, Şeyma'nın ailesiyle de tanıştı.
Birkaç gün önce İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı'nın yanına, milyarder sevgilisi Mohammed Al Saloussi de geldi. İki sevgili, Bebek'te başbaşa yemek yedi.
İkili, ardından Raffles Otel'e girerken görüntülendi. Soruları yanıtsız bırakan Subaşı, "Yarın bir televizyon programına katılacağım. Orada uzun uzun konuşacağım" dedi.
YENİ POZLARINI PAYLAŞTI
Şeyma Subaşı, dün yanına gelen Mısırlı milyarder sevgilisiyle yeni pozlar paylaştı. Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı'nın ailesiyle de tanıştı.
Subaşı paylaşımına, "Birbirinizin hayatında olmaktan gurur duyduğunuz ilişkide olun. Sen benim evimsin" notunu düştü.