Şeyma Subaşı milyarder Meedo'suyla evleniyor! İstanbul'a getirdi ailesiyle tanıştırdı 'Acun Ilıcalı'nın da haberi var' dedi

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Şeyma Subaşı'nın Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hayatı Instagram'da geçen Şeyma Subaşı yeni açıklamalarıyla yine gündemi salladı. Şeyma Subaşı, 3,5 aydır birlikte olduğu sevgilisiyle yıl sonuna kadar evleneceğini açıkladı.

03.04.2021 11:06 - Son Güncelleme: 03.04.2021 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





