Şeyma Subaşı Miami gecelerinde objektiflere yakalandı! Şeyma Subaşı kimdir?
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile olan 8 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda 8 dakikada sonlandırdı. Boşanmadan sonra kızı Melisa ve arkadaşlarıyla Miami tatiline giden Şeyma Subaşı, eğlence hayatına tam gaz devam ediyor. Her hareketiyle gündem olan Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı Miami gecelerinde objektiflere bakın nasıl yakalandı...
6 Aralık 2018 Perşembe, 14:15:12 Güncelleme: 14:50:23
ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?
Şeyma Subaşı, Samsun'da 2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm uzunluğunda olan ve 50 kilogram ağırlığında olan Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışması ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. 16 yaşında katıldığı bu yarışma, Subaşı'nın hayatında önemli bir yer edindi.
Ünlü tasarımcılar, moda defilelerinde kendisine yer verdi ve bunun neticesinde üniversite eğitimini de kariyerine uygun bir şekilde seçti. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda Tasarım Programı'ndan mezun olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Var mısın Yok Musun ' adlı yarışma programına katılarak 69 bin TL kazandı.
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