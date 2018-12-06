Şeyma Subaşı Miami gecelerinde objektiflere yakalandı! Şeyma Subaşı kimdir?

Ünlü tasarımcılar, moda defilelerinde kendisine yer verdi ve bunun neticesinde üniversite eğitimini de kariyerine uygun bir şekilde seçti. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda Tasarım Programı'ndan mezun olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Var mısın Yok Musun ' adlı yarışma programına katılarak 69 bin TL kazandı.