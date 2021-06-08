Şeyma Subaşı 'metres' kelimesini affetmedi! Milyarder sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına yanıt veren Şeyma Subaşı...
Şeyma Subaşı 'metres' kelimesini affetmedi! Milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medya platformu üzerinden hakkında 'sahtekar, hapçı, ahlaksız, şeytan, metres' gibi hakaret içerikli sözler paylaşıldığını belirterek savcılığa başvuran Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde müstakbel eşi hakkında da sosyal medyada birtakım iddialar ortaya atıldı. Alsaloussi'nin aslında milyarder değil, dolandırıcı olduğu öne sürüldü. Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, "Adamı dolandırıcı yaptınız? Nasıl bir şey bu" dedi. İşte detaylar...
Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi'den aldığı evlilik teklifiyle adından söz ettiren Şeyma Subaşı, savcılığa başvurdu.
Subaşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikâyet dilekçesinde, bir sosyal medya platformu üzerinden hakkında periyodik şekilde 'sahtekar, hapçı, ahlaksız, şeytan, metres' gibi hakaret içerikli sözler paylaşıldığını belirterek sorumluların cezalandırılmasını talep etti.
Şeyma'nın şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sosyal medyada Şeyma Subaşı'nın evlenmeye hazırlandığı Mohammed Alsaloussi'nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu, sahte isim kullandığı, babasının da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı öne sürüldü.
Subaşı, "Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed'in 7 tane soyadı var. Amerika'da yaşadığı için 'Mohammed Alsaloussi'yi kullanıyor" dedi.