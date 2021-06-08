Didem Soydan leoparlı bikinisiyle arz-ı endam etti 'ısıracağım seni...'! Önce leoparlı mayosuyla olay olan Didem...

Burak Deniz'le yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen 37 yaşındaki ünlü model Didem Soydan tatil sezonunu bir açtı, pir açtı. Bir süredir oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan model Didem Soydan'ın arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatili devam ediyor. Dizi çekimleri nedeniyle sevgilisinin yanında olmadığı tatilde Soydan'a, Umut Eker ve Umut Yıldırım eşlik ediyor.

08.06.2021 10:07 - Son Güncelleme: 08.06.2021 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





