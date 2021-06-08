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Didem Soydan leoparlı bikinisiyle arz-ı endam etti 'ısıracağım seni...'! Önce leoparlı mayosuyla olay olan Didem...

Burak Deniz'le yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen 37 yaşındaki ünlü model Didem Soydan tatil sezonunu bir açtı, pir açtı. Bir süredir oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan model Didem Soydan'ın arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatili devam ediyor. Dizi çekimleri nedeniyle sevgilisinin yanında olmadığı tatilde Soydan'a, Umut Eker ve Umut Yıldırım eşlik ediyor.

08.06.2021 10:07 - Son Güncelleme: 08.06.2021 10:07
Didem Soydan leoparlı bikinisiyle arz-ı endam etti 'ısıracağım seni...'! Önce leoparlı mayosuyla olay olan Didem...

Bir süredir oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan model Didem Soydan'ın arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatili devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak'taki bir beachte görüntülenen model, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Didem Soydan leoparlı bikinisiyle arz-ı endam etti 'ısıracağım seni...'! Önce leoparlı mayosuyla olay olan Didem...

Yakın dostu Umut Eker ve arkadaşlarıyla Bodrum'da sezonu açan Didem Soydan, tatiline devam ediyor. Ünlü model, önceki gün Yalıkavak'taki bir beachte objektiflere yansıdı.

Didem Soydan leoparlı bikinisiyle arz-ı endam etti 'ısıracağım seni...'! Önce leoparlı mayosuyla olay olan Didem...

DENİZİN TADINI ÇIKARDI
Siyah bikini üstünü, sarı leopar desenli bir alt ile kombinleyen 37 yaşındaki Soydan, Eker'le deniz keyfi yaptı.

Didem Soydan leoparlı bikinisiyle arz-ı endam etti 'ısıracağım seni...'! Önce leoparlı mayosuyla olay olan Didem...

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü model, mekan içerisindeki çocuklarla da yakından ilgilendi.

Didem Soydan leoparlı bikinisiyle arz-ı endam etti 'ısıracağım seni...'! Önce leoparlı mayosuyla olay olan Didem...

ÇİLEK KEYFİ
Deniz keyfi sonrası çilek yiyen Soydan, mekanda verdiği pozları sosyal medya hesabından "Isıracağım seni. Organik çilek gibi" notuyla paylaştı.