Heidi Klum'un kızı Leni Klum bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! 18 yaşında annesini fena solladı, gören dönüp bir daha baktı.

Heidi Klum'un, İtalyan iş insanı Flavio Briatore'den olan 2009 doğumlu kızını Klum'un eski eşi şarkıcı Seal evlat edinmişti. O dönemde Briatore bu kararı olumlu karşılamış ve "Leni benim kızım fakat üçümüz, Seal'ın onu evlat edinmesini kabul ettik çünkü bir çocuğun aile ortamında büyümesi gerekiyor" demişti.