Heidi Klum’un kızı Leni Klum bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! 18 yaşında annesini fena solladı gören dönüp bir daha baktı
Heidi Klum'un kızı Leni Klum bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! 18 yaşında annesini fena solladı gören dönüp bir daha baktı. Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum ile iş insanı Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Leni Klum, geçtiğimiz yıllarda bir dergi için objektif karşısına geçmiş ve 'annesinin izinden gidiyor' dedirtmişti. Heidi Klum'un kızı Leni Klum, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ve yaptığı espri ile gündem oldu.
24.07.2022 10:46 - Son Güncelleme: 24.07.2022 10:55
Heidi Klum'un kızı Leni Klum bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! 18 yaşında annesini fena solladı, gören dönüp bir daha baktı.
Dünyaca ünlü Alman manken Heidi Klum'un 18 yaşındaki kızı Leni Klum, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraf ve yaptığı yorum ile dikkat çekti.
Heidi Klum'un, İtalyan iş insanı Flavio Briatore'den olan 2009 doğumlu kızını Klum'un eski eşi şarkıcı Seal evlat edinmişti. O dönemde Briatore bu kararı olumlu karşılamış ve "Leni benim kızım fakat üçümüz, Seal'ın onu evlat edinmesini kabul ettik çünkü bir çocuğun aile ortamında büyümesi gerekiyor" demişti.