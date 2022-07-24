2022'nin 'En Güzel Türk Kadın Oyuncu'su belli oldu! 48 ülke oylamaya katılmıştı o isim bakın hangi güzelleri solda sıfır bıraktı
2022'nin 'En Güzel Türk Kadın Oyuncu'su belli oldu! Nubia Dergisi 2022 yılının en güzel 10 Türk oyuncusunu seçmek üzere dünya çapında küresel bir anket açtı. 48 ülkenin katılımıyla gerçekleşen oylamanın sonucunda seçilen 10 oyuncu belli oldu. Başarıları kadar güzellikleriyle de kendilerine hayran bırakan 10 Türk kadın oyuncu listesinde bakın hangi isimler yer alıyor.
24.07.2022 12:53 - Son Güncelleme: 24.07.2022 12:58