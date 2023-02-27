Varını yoğunu 24 yaş küçük eşine döküyor! Özcan Deniz'den eşi Samar Dadgar'a milyonluk hediye! Samar dosta düşmana havasıını attı
20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlendi Özcan Deniz ve kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar. Sonrasında bu gizli evliliğin nedeni Dadgar'ın hamileliği olduğu iddia edilse de işin altından bambaşka bir şey çıkmıştı. Şimdilerde çift cicim aylarını yaşıyor. Bir yandan da Deniz, 24 yaş küçük eşini jestleriyle mest ediyor.
27.02.2023 10:53 - Son Güncelleme: 27.02.2023 10:53
Özcan Deniz ile kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'ın evliliği bir anda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Haklarında pek çok iddia ortaya atılan ünlü çift şimdilerde cicim aylarını yaşıyor.
Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden olan ve yıllardır ticaret alanında da aktif olan Özcan Deniz, İranlı eşine yaklaşık değeri 20 milyon TL olan Lamborghini model bir otomobil aldı.