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Haberler Magazin Varını yoğunu 24 yaş küçük eşine döküyor! Özcan Deniz'den eşi Samar Dadgar'a milyonluk hediye! Samar dosta düşmana havasıını attı

Varını yoğunu 24 yaş küçük eşine döküyor! Özcan Deniz'den eşi Samar Dadgar'a milyonluk hediye! Samar dosta düşmana havasıını attı

20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlendi Özcan Deniz ve kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar. Sonrasında bu gizli evliliğin nedeni Dadgar'ın hamileliği olduğu iddia edilse de işin altından bambaşka bir şey çıkmıştı. Şimdilerde çift cicim aylarını yaşıyor. Bir yandan da Deniz, 24 yaş küçük eşini jestleriyle mest ediyor.

27.02.2023 10:53 - Son Güncelleme: 27.02.2023 10:53
Varını yoğunu 24 yaş küçük eşine döküyor! Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’a milyonluk hediye! Samar dosta düşmana havasıını attı

Özcan Deniz ile kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'ın evliliği bir anda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Haklarında pek çok iddia ortaya atılan ünlü çift şimdilerde cicim aylarını yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Varını yoğunu 24 yaş küçük eşine döküyor! Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’a milyonluk hediye! Samar dosta düşmana havasıını attı

50 yaşındaki sanatçı, annesi Kadriye Deniz'in tüm itirazlarına rağmen evlendiği kendisinden 24 yaş küçük eşi için kesenin ağzını açtı.

Varını yoğunu 24 yaş küçük eşine döküyor! Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’a milyonluk hediye! Samar dosta düşmana havasıını attı

Sık sık eşi Özcan Deniz'in jestlerini paylaşan Samar Dadhar bu kez paylaşımıyla dudak uçuklattı.

Varını yoğunu 24 yaş küçük eşine döküyor! Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’a milyonluk hediye! Samar dosta düşmana havasıını attı

Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden olan ve yıllardır ticaret alanında da aktif olan Özcan Deniz, İranlı eşine yaklaşık değeri 20 milyon TL olan Lamborghini model bir otomobil aldı.

Varını yoğunu 24 yaş küçük eşine döküyor! Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’a milyonluk hediye! Samar dosta düşmana havasıını attı

Dadgar aracından bir kara paylaşarak dosta düşmana da havasını attı.

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