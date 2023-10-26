Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı'yla ilgili o soruyu görünce dilini tutamadı! Büyük aşkı Meedo'dan şiddet yüzünden boşnan Şeyma...

Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor... Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından önce Paris'e giden Subaşı şimdilerde kızı Melisa'yla Miami'de. Önceji gün kızıyla pozlarını paylaşan Subaşı, kızıyla ilgili gelen soruya verdiği yanıtla bir kez daha olay yarattı.