Hande Sarıoğlu "Hayatıma hoş geldin güzel adam" dedi aşkını ilan etti! İşte Hande Sarıoğlu'nun sevgilisi olan o isim

Spikerlik görevinden ayrıldıktan sonra Youtube'da sunuculuğa devam eden Hande Sarıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Cüretkar paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Hande Sarıoğlu bu kez aşkını ilan etti. Sarıoğlu yeni aşkını "Hayatıma hoş geldin" diyerek ilk kez paylaştı. İşte detaylar...
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu kalbini bakın kime kaptırdı.
Sosyal medyadaki cesur pozları ile dikkat çeken Hande Sarıoğlu güzelliğiyle ilgi odağı olan isimlerden biri. Instagram hesabını aktif kullanan Sarıoğlu son pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Geçtiğimiz günlerde, hayatında kimse olmamasına dair de sık sık yorumlara maruz kalan Hande Sarıoğlu "Şöyle bir şey, bu kızın sevgilisi nasıl yok merak ediyor insanlar. Bir de ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım, arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi" demişti.