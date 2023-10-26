Hande Sarıoğlu "Hayatıma hoş geldin güzel adam" dedi aşkını ilan etti! İşte Hande Sarıoğlu'nun sevgilisi olan o isim

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Geçtiğimiz günlerde, hayatında kimse olmamasına dair de sık sık yorumlara maruz kalan Hande Sarıoğlu "Şöyle bir şey, bu kızın sevgilisi nasıl yok merak ediyor insanlar. Bir de ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım, arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi" demişti.