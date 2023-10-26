Astral seyahat yapan Yusuf Güney tası tarağı topladı İstanbul'u terk ediyor "Terk ediş süreci hızla devam ediyor"

Son dönemde astral seyahate merak salan ve geçtiğimiz günlerde Kenan Işık hakkında yaptığı açıklamayla magazin gündeminin ilk sıralarına oturan Yusuf Güney, İstanbul'u terk etme kararı aldı. Önceki gün bir alışveriş merkezine ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güney, bakın nereye yerleşiyormuş.
Yusuf Güney'in astral seyahat hakkında yaptığı açıklama çok konuşuldu geçtiğimiz günlerde.
Daha önce 6 Şubat depremleriyle ilgili "Depremi gördüm. Depremin yaşanacağını söylemiştim arkadaşlarıma, benim gitmem lazım demiştim. Her şeyiyle birebir rüyalarımda ve astral seyahatlerimde gördüm. O yüzden Survivor'dan erken ayrıldım" ifadelerini kullanan Güney'den bir Kenan Işık açıklaması gelmişti.
"Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" açıklamalarıyla tanınan Güney bir YouTube programına konuk olmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: