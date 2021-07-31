Şeyma Subaşı kendisini rezil eden sevgilisi Meedo'nun kucağına oturdu paylaştı! Meedo onun için 'gösterişçi' dese de aynen devam
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, dolandırıcılık, hamilelik, bebek aldırma, barışma derken son olarak ayrıldığı sevgilisiyle çok konuşuldu. Mısırlı Mohammed Alsaloussi, ilişkisi ve hakkında söylenen dolandırıcılık iddiaları hakkında geçtiğimiz günlerde konuşmuştu. Tüm bunlara rağmen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo barıştır. Geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş poz veren Şeyma ve Meedo'dan yeni poz var. Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından uçakta sevgilisinin kucağına oturup çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
31.07.2021 15:19
- Son Güncelleme: 31.07.2021 15:19
Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldığı Mohammed al Saloussi'den hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, kısa bir süre sonra düşük yaptı. Bunun ardından ilişkisinde sorunlar yaşayan Subaşı, Saloussi ile ayrılık kararı aldı. Ayrılıkları kısa süren çift, geçtiğimiz günlerde yeniden barıştı.
"ÜLKEME DÖNDÜĞÜM İÇİN HEYECANLIYIM"
İlişkisine kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı, 3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. U
Şeyma Subaşı ile barışan Alsaloussi, 'Şeyma tüm harcamaları hak etti.' sözleriyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulunan Alsaloussi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: