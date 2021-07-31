Meryem Uzerli’ye annelik yaradı derin göğüs dekoltesiyle kendine bir daha baktırdı! Türkiye'nin Hürrem Sultan'ı son haliyle...
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem karakteriyle hafızlara kazınan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Uzerli, 6,7 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzerli, son olarak yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken Meryem Uzerli, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.
31.07.2021 16:25
- Son Güncelleme: 31.07.2021 16:25