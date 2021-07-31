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Haberler Magazin Meryem Uzerli’ye annelik yaradı derin göğüs dekoltesiyle kendine bir daha baktırdı! Türkiye'nin Hürrem Sultan'ı son haliyle...

Meryem Uzerli’ye annelik yaradı derin göğüs dekoltesiyle kendine bir daha baktırdı! Türkiye'nin Hürrem Sultan'ı son haliyle...

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem karakteriyle hafızlara kazınan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Uzerli, 6,7 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzerli, son olarak yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken Meryem Uzerli, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.

31.07.2021 16:25 - Son Güncelleme: 31.07.2021 16:25
Meryem Uzerli’ye annelik yaradı derin göğüs dekoltesiyle kendine bir daha baktırdı! Türkiye'nin Hürrem Sultan'ı son haliyle...

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, L'Officiel dergisinin Fas baskısına kapak oldu. Verdiği iddialı pozlar ise sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meryem Uzerli’ye annelik yaradı derin göğüs dekoltesiyle kendine bir daha baktırdı! Türkiye'nin Hürrem Sultan'ı son haliyle...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor.

Meryem Uzerli’ye annelik yaradı derin göğüs dekoltesiyle kendine bir daha baktırdı! Türkiye'nin Hürrem Sultan'ı son haliyle...

Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor.

Meryem Uzerli’ye annelik yaradı derin göğüs dekoltesiyle kendine bir daha baktırdı! Türkiye'nin Hürrem Sultan'ı son haliyle...

Geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan taze anne, 6,7 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Meryem Uzerli’ye annelik yaradı derin göğüs dekoltesiyle kendine bir daha baktırdı! Türkiye'nin Hürrem Sultan'ı son haliyle...

Uzerli, son olarak yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.