Vav TV İzle
Haberler Magazin Survivor Sahra Işık öyle bir değişti ki tanımak bile güç artık! Sahra estetikle başka biri oldu son hali inanılmaz

Survivor Sahra Işık öyle bir değişti ki tanımak bile güç artık! Sahra estetikle başka biri oldu son hali inanılmaz

İki kez katıldığı Survivor ile adını duyuran Sahra Işık, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Survivor 2014 ve 2018 yılındaki Survivor All Star'da boy gösteren Sahra Işık'ı gören tanımakta zorlandı. Survivor 2018'in Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan ve dünyaevine giren Sahra Işık, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan fenomen yarışmacının takipçileri, "Sahra sen misin", "Yolda görsem tanımam" yorumlarında bulundu. İşte Survivor Sahra'nın sosyal medyaya damga vuran son hali&hellip;

31.07.2021 13:37 - Son Güncelleme: 31.07.2021 13:37
Survivor Sahra Işık öyle bir değişti ki tanımak bile güç artık! Sahra estetikle başka biri oldu son hali inanılmaz

2014 ve 2018 yıllarında Survivor yarışmasında mücadele eden Sahra Işık, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası son haliyle olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Sahra Işık öyle bir değişti ki tanımak bile güç artık! Sahra estetikle başka biri oldu son hali inanılmaz

İki kez katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçiye ulaşan Sahra Işık'ın değişimini gözler önüne seriyor.

Survivor Sahra Işık öyle bir değişti ki tanımak bile güç artık! Sahra estetikle başka biri oldu son hali inanılmaz

Survivor 2014 ve 2018 yılındaki Survivor All Star'da mücadele eden Sahra Işık'ın değişimi ve son görüntüsüyle gündemde.

Survivor Sahra Işık öyle bir değişti ki tanımak bile güç artık! Sahra estetikle başka biri oldu son hali inanılmaz

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya'da temsil eden Sahra Işık, değişimini sosyal medyadan sık sık paylaşıyor.

Survivor Sahra Işık öyle bir değişti ki tanımak bile güç artık! Sahra estetikle başka biri oldu son hali inanılmaz

Yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif olarak kullanan 30 yaşındaki voleybolcunun son yayınladığı fotoğraflarda yüzünde estetik olduğu da iddia edildi.