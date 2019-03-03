Şeyma Subaşı kendini aştı! Sevgilisi Guido Senia ile Paris'te olan Subaşı'nın görüntüleri olay oldu

Ancak Subaşı, aldırış etmeden paylaşımlarına devam ediyor. Sevgilisiyle yan yana fotoğraf ve video paylaşmayan Subaşı, artık korkusuzca paylaşımda bulunuyor. Dün akşam yaptığı son paylaşımda sevgilisinin deri ceketi ve spor ayakkabılarının göründüğü fotoğraf sosyal medyanın diline düştü.