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Şeyma Subaşı kendini aştı! Sevgilisi Guido Senia ile Paris'te olan Subaşı'nın görüntüleri olay oldu

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile bir Paris bir Venedik dolaşıyor. Şeyma Subaşı'nın katıldığı partideki dansı olay oldu. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sergilediği tavırlar ve verdiği pozlarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile katıldığı partide dans ederken adeta kendinden geçti. Subaşı'nın gece bittikten sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki detay ise eleştirilerin odağı oldu...

03.03.2019 13:54 - Son Güncelleme: 03.03.2019 13:55
Şeyma Subaşı kendini aştı! Sevgilisi Guido Senia ile Paris'te olan Subaşı'nın görüntüleri olay oldu

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ve sevgilisinin ailesi ile birlikte gecelerde. Milano Moda Haftası'nda sevgilisi Guido Senia'yı yalnız bırakmayan Şeyma Subaşı İstanbul'a döner dönmez soluğu yeniden Guido Senia'nın yanında aldı. Önce Venedik ardından da Paris'e giden Şeyma Subaşı, sevgilisiyle katıldığı partide adeta kendinden geçti.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN OLAY YARATAN DANSI - TIKLA İZLE

Şeyma Subaşı kendini aştı! Sevgilisi Guido Senia ile Paris'te olan Subaşı'nın görüntüleri olay oldu

Önceki gün, lüks bir teknede çekildiği maskeli fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı'nın cesur paylaşımları çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı kendini aştı! Sevgilisi Guido Senia ile Paris'te olan Subaşı'nın görüntüleri olay oldu

Ardından gelen cesur pozlara bir sosyal medya kullanıcısı "Kadının bacağı geleceğimden daha parlak" yorumunda bulundu.

Şeyma Subaşı kendini aştı! Sevgilisi Guido Senia ile Paris'te olan Subaşı'nın görüntüleri olay oldu

Ancak Subaşı, aldırış etmeden paylaşımlarına devam ediyor. Sevgilisiyle yan yana fotoğraf ve video paylaşmayan Subaşı, artık korkusuzca paylaşımda bulunuyor. Dün akşam yaptığı son paylaşımda sevgilisinin deri ceketi ve spor ayakkabılarının göründüğü fotoğraf sosyal medyanın diline düştü.

Şeyma Subaşı kendini aştı! Sevgilisi Guido Senia ile Paris'te olan Subaşı'nın görüntüleri olay oldu

SEVGİLİM YANIMDA POZU

İşte Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido ile aynı odada olduğunu gösteren bir paylaşımı daha...

Şeyma Subaşı kendini aştı! Sevgilisi Guido Senia ile Paris'te olan Subaşı'nın görüntüleri olay oldu
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