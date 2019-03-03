Şeyma Subaşı kendini aştı! Sevgilisi Guido Senia ile Paris'te olan Subaşı'nın görüntüleri olay oldu
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile bir Paris bir Venedik dolaşıyor. Şeyma Subaşı'nın katıldığı partideki dansı olay oldu. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sergilediği tavırlar ve verdiği pozlarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile katıldığı partide dans ederken adeta kendinden geçti. Subaşı'nın gece bittikten sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki detay ise eleştirilerin odağı oldu...
03.03.2019 13:54
- Son Güncelleme: 03.03.2019 13:55
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ve sevgilisinin ailesi ile birlikte gecelerde. Milano Moda Haftası'nda sevgilisi Guido Senia'yı yalnız bırakmayan Şeyma Subaşı İstanbul'a döner dönmez soluğu yeniden Guido Senia'nın yanında aldı. Önce Venedik ardından da Paris'e giden Şeyma Subaşı, sevgilisiyle katıldığı partide adeta kendinden geçti.
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