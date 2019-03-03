GaleriMagazin

Can Yaman'dan Demet Özdemir şifresi! Can Yaman Demet Özdemir'in ailesine girdi

Demet Özdemir ile Can Yaman aşkı artık herkes tarafından biliniyor. Aynı dizide Sanem ve Can karakterini canlandıran ikili rol gereği sevgiliyken, bu duygular gerçek hayata da yansıdı. İddiaya göre Can Yaman, geçtiğimiz gün Demet Özdemir'in annesi ve yakın arkadaşları ile birlikte Etiler'de ünlü bir mekanda yemek yedi. Özdemir - Yaman ikilisi her ne kadar sevgili olduklarını söylemese de, Can Yaman'ın telefonunun şifresi her şeyi ele verdi. İşte dizi aşkı gerçek olan ünlüler...

03.03.2019 12:33 - Son Güncelleme: 03.03.2019 12:37
Can Yaman'dan Demet Özdemir şifresi! Can Yaman Demet Özdemir'in ailesine girdi

DEMET ÖZDEMİR - CAN YAMAN AŞKI RESMİLEŞİYOR MU?

Demet Özdemir ile Can Yaman, son dönemlerin en popüler isimleri arasında. Aynı dizide Sanem ve Can karakterini canlandıran ikili, dizi gereği birbirlerine aşık olurlarken bu duygular gerçeğe dönüştü.

Can Yaman'dan Demet Özdemir şifresi! Can Yaman Demet Özdemir'in ailesine girdi

Can Yaman, geçtiğimiz günlerde 27 yaşına giren Demet Özdemir'in karavanını önce çiçeklerle doldurdu daha sonra da arkadaşlarıyla birlikte sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Can Yaman'dan Demet Özdemir şifresi! Can Yaman Demet Özdemir'in ailesine girdi

Demet Özdemir yakın arkadaşı Anıl ile mekanın arka kapısından çıkarken, Can Yaman arka kapıyı tercih etti. İddiaya göre bu kutlamadan sonraki akşam Can Yaman, Demet Özdemir, Demet Özdemir'in annesi ve Özdemir'in yakın arkadaşlarıyla birlikte Etiler'de tanınmış bir mekanda akşam yemeği yediler. O an 'CanDem' hayranları tarafından sosyal medyada bu şekilde paylaşıldı...

Can Yaman'dan Demet Özdemir şifresi! Can Yaman Demet Özdemir'in ailesine girdi

Her şey yalnızca bununla sınırlı değil. Dün akşam yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Can Yaman, rol gereği telefon şifresini söylemek zorunda kaldı. Yaman'ın canlandırdığı Can Divit karakterinin telefon şifresinin gerçek hayatta Demet Özdemir'in doğum tarihi yani 2602 olması dikkatten kaçmadı. İkili arasındaki aşk iddiaları giderek güçlenmeye başladı.

Can Yaman'dan Demet Özdemir şifresi! Can Yaman Demet Özdemir'in ailesine girdi
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Diriliş'in yıldızı Engin Altan Düzyatan paylaştı yer yerinden oynadı 'Bu seni yaşlandırdı!'
Diriliş'in yıldızı Engin Altan Düzyatan paylaştı yer yerinden oynadı 'Bu seni yaşlandırdı!'