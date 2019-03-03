Can Yaman'dan Demet Özdemir şifresi! Can Yaman Demet Özdemir'in ailesine girdi
Demet Özdemir ile Can Yaman aşkı artık herkes tarafından biliniyor. Aynı dizide Sanem ve Can karakterini canlandıran ikili rol gereği sevgiliyken, bu duygular gerçek hayata da yansıdı. İddiaya göre Can Yaman, geçtiğimiz gün Demet Özdemir'in annesi ve yakın arkadaşları ile birlikte Etiler'de ünlü bir mekanda yemek yedi. Özdemir - Yaman ikilisi her ne kadar sevgili olduklarını söylemese de, Can Yaman'ın telefonunun şifresi her şeyi ele verdi. İşte dizi aşkı gerçek olan ünlüler...
03.03.2019 12:33
- Son Güncelleme: 03.03.2019 12:37
Demet Özdemir yakın arkadaşı Anıl ile mekanın arka kapısından çıkarken, Can Yaman arka kapıyı tercih etti. İddiaya göre bu kutlamadan sonraki akşam Can Yaman, Demet Özdemir, Demet Özdemir'in annesi ve Özdemir'in yakın arkadaşlarıyla birlikte Etiler'de tanınmış bir mekanda akşam yemeği yediler. O an 'CanDem' hayranları tarafından sosyal medyada bu şekilde paylaşıldı...
Her şey yalnızca bununla sınırlı değil. Dün akşam yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Can Yaman, rol gereği telefon şifresini söylemek zorunda kaldı. Yaman'ın canlandırdığı Can Divit karakterinin telefon şifresinin gerçek hayatta Demet Özdemir'in doğum tarihi yani 2602 olması dikkatten kaçmadı. İkili arasındaki aşk iddiaları giderek güçlenmeye başladı.
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