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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerinden dua istedi! 3. bebeğine hamile olan Tuğçe sevenlerini endişelendirdi

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, son dönemlerde babasının ailesi ile yaşadığı sıkıntılarla gündem olmuştu. Şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan Tayfur, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Zor bir hamilelik geçirdiği öğrenilen ünlü isim, takipçilerinden dua istedi. İşte Tuğçe Tayfur'un o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 15:18 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 15:18
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerinden dua istedi! 3. bebeğine hamile olan Tuğçe sevenlerini endişelendirdi

2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, son dönemlerde babasının ailesi ile yaşadığı sıkıntılarla gündem olmuştu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerinden dua istedi! 3. bebeğine hamile olan Tuğçe sevenlerini endişelendirdi

Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklanmasının ardından küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından açıklama yaparak duruma tepki göstermişti.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerinden dua istedi! 3. bebeğine hamile olan Tuğçe sevenlerini endişelendirdi

Öte yandan şimdilerde 3. bebeğine hamile olan Tayfur'un hamileliğinin riskli olduğu da öğrenilmişti.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerinden dua istedi! 3. bebeğine hamile olan Tuğçe sevenlerini endişelendirdi

Ece Erken, geçen haftalarda sunuculuğunu üstlendiği programın canlı yayınında Tuğçe Tayfur'un riskli bir hamilelik geçirdiğini de dile getir

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerinden dua istedi! 3. bebeğine hamile olan Tuğçe sevenlerini endişelendirdi

Erken, "Vicdani olarak açıklamak zorunda hissediyorum. Tuğçe Tayfur riskli bir hamilelik geçiriyor. Allah yardımcısı olsun. Düşük tehlikesi var" dedi.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerinden dua istedi! 3. bebeğine hamile olan Tuğçe sevenlerini endişelendirdi

Erken, "Tuğçe Tayfur'un bebeği geriden gidiyormuş. Yani 21 haftalık bebeği 19 haftalık görünüyormuş şu an" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerinden dua istedi! 3. bebeğine hamile olan Tuğçe sevenlerini endişelendirdi

DUA İSTEDİ

Tuğçe Tayfur, sosyal medyadaki son paylaşımında sevenlerinden dua istedi.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerinden dua istedi! 3. bebeğine hamile olan Tuğçe sevenlerini endişelendirdi

Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin, bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerinden dua istedi! 3. bebeğine hamile olan Tuğçe sevenlerini endişelendirdi

İşte o paylaşım...