Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerinden dua istedi! 3. bebeğine hamile olan Tuğçe sevenlerini endişelendirdi

2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, son dönemlerde babasının ailesi ile yaşadığı sıkıntılarla gündem olmuştu.
Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklanmasının ardından küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından açıklama yaparak duruma tepki göstermişti.
Öte yandan şimdilerde 3. bebeğine hamile olan Tayfur'un hamileliğinin riskli olduğu da öğrenilmişti.
Ece Erken, geçen haftalarda sunuculuğunu üstlendiği programın canlı yayınında Tuğçe Tayfur'un riskli bir hamilelik geçirdiğini de dile getir
Erken, "Vicdani olarak açıklamak zorunda hissediyorum. Tuğçe Tayfur riskli bir hamilelik geçiriyor. Allah yardımcısı olsun. Düşük tehlikesi var" dedi.
Erken, "Tuğçe Tayfur'un bebeği geriden gidiyormuş. Yani 21 haftalık bebeği 19 haftalık görünüyormuş şu an" ifadelerini kullandı.
DUA İSTEDİ
Tuğçe Tayfur, sosyal medyadaki son paylaşımında sevenlerinden dua istedi.
Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin, bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım...