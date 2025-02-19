Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur takipçilerinden dua istedi! 3. bebeğine hamile olan Tuğçe sevenlerini endişelendirdi

Erken, "Tuğçe Tayfur'un bebeği geriden gidiyormuş. Yani 21 haftalık bebeği 19 haftalık görünüyormuş şu an" ifadelerini kullandı.

Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin, bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.