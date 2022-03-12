Şeyma Subaşı Instagram'dan ayrılığı duyurdu! Mohammed Alsaloussi'den ayrılık nedeni dedikodu... Aldığı arabayı geri istedi
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından aradığı aşkı Mısırlı Mohammed Alsaloussi'de bulmuş, ikili geçtiğimiz yaz aylarında evlilik kararı almıştı. 14 Şubatı'da birlikte geçiren ve yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken ikiliden kötü haber geldi. Şeyma Subaşı Instagram'dan yaptığı paylaşımla ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu. İkilinin ayrılık nedeni ise ortaya çıktı. İşte Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin ayrılığı ile ilgili tüm detaylar!.
12.03.2022 11:39 - Son Güncelleme: 12.03.2022 11:39
Acul Ilıcalı ile evliliğinden bir çocuk sahibi olan Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra önce İtalyan Dj Guido ile ilişki yaşadı.
Bu ilişkisini sonlandıran Subaşı, aradığı mutluluğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'de yakaladı.
İlişkilerinde bir dargın bir barışık olan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin 14 Şubat paylaşımları sonrasında evlenecekleri konuşuluyordu.