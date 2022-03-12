Ciciş kardeşler Esra Ersoy'a çocuğun cinsel istismarından 10 yıl 1 ay hapis cezası
Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy'dan Esra Ersoy çocuğun cinsel istismarından hapis cezasına çarptırıldı. Dava dosyasına göre Esra Ersoy, çocuğun evde yalnız olduğu bir zamanda eve girdi ve "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyerek çocuğun şortunu indirdi. Ersoy hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kamuoyunda Cicişler ya da Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, Bodrum'da geçen sene 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tarafından Ersoy hakkında yakalama kararı çıkardı.
EVDE YALNIZ OLDUĞU SIRADA İÇERİ GİRDİ
Esra Ersoy, geçtiğimiz yıl Bodrum'da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B'nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla içeriye giren Ersoy, S.B'ye erkek arkadaşından kaçtığını, içeriye almazsa erkek arkadaşının ikisini de döveceğini söyledi.
"SENDEN PARA İSTEMİYORUM" DEYİP ÇOCUĞUN ŞORTUNU İNDİRDİ
Ersoy'un söylediklerinden korkan 13 yaşındaki S.B de yaşadığı şokun etkisiyle sesini çıkarmadı. Bir süre sonra Ersoy, S.B'nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B'nin şortunu indirerek tacizde bulundu. S.B ise istemediğini belirterek Ersoy'u itti.