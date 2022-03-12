Ciciş kardeşler Esra Ersoy’a çocuğun cinsel istismarından 10 yıl 1 ay hapis cezası

"SENDEN PARA İSTEMİYORUM" DEYİP ÇOCUĞUN ŞORTUNU İNDİRDİ

Ersoy'un söylediklerinden korkan 13 yaşındaki S.B de yaşadığı şokun etkisiyle sesini çıkarmadı. Bir süre sonra Ersoy, S.B'nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B'nin şortunu indirerek tacizde bulundu. S.B ise istemediğini belirterek Ersoy'u itti.