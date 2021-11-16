Şeyma Subaşı ile Meedo yine dudak dudağa! Sınır tanımadı paylaştı tepkiler çığ gibi büyüdü: Kızın bunu görünce hiç utanmayacak mısın?
Şeyma Subaşı ile Meedo yine dudak dudağa! Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanınan Şeyma Subaşı, önceki gün sosyal medya hesabında kızı Melisa Ilıcalı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Subaşı, "Melisa Miami'de doğdu. O zaman neden Melisa, Miami'de annesiyle beraber yaşamasın" demişti. Bu açıklama eski eşler arasında kriz çıktığı yönünde yorumlanırken Subaşı'ndan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Subaşı, bu kez sevgilisi Meedo ile dudak dudağa çektirdiği bir pozu yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepki gösterdiği paylaşım için "Kızın için ağlıyordun, sızlıyordun şimdi dudak dudağa poz paylaşıyorsun. Kızın bunu görünce hiç utanmayacak mısın?" yorumu yapıldı. İşte o poz...
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve çalkantılı özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, uzun bir süredir Miami'de yaşıyor. Ara ara kızı Melisa'yı görmek için Türkiye'ye gelen Subaşı, dün sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.
"MELİSA ANNESİYLE BERABER YAŞAMALI"
Kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı, "Melisa 8 sene önce Miami de doğdu. O zaman neden annesinin bir tanecik meleği Melisa Miami'de annesi ile beraber yaşayamasın. (Gerçekten derine inince tabi ki de nedenini biliyorum ama) Kararı tek başına veremiyorsun işte" notunu ekledi.
"HER EVLADIN YANI ANNESİNİN YANIDIR"
Paylaşımında kızının velayetinin olduğu eski eşi Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptığı düşünülen Subaşı, bir sonraki paylaşımda yer verdiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Her evladın yeri annesinin yanıdır.
Melisa bence de benim yanıma gelmeli. Miami'de burada okula gidebilir. Kızımı pozitif ve mutlu büyütebilirim. Ben burada aile kurmayı tercih ediyorsam benim kızım da benim yanımda olmalı, benimle yaşamalı"