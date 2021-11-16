Şeyma Subaşı ile Meedo yine dudak dudağa! Sınır tanımadı paylaştı tepkiler çığ gibi büyüdü: Kızın bunu görünce hiç utanmayacak mısın?

"MELİSA ANNESİYLE BERABER YAŞAMALI"

Kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı, "Melisa 8 sene önce Miami de doğdu. O zaman neden annesinin bir tanecik meleği Melisa Miami'de annesi ile beraber yaşayamasın. (Gerçekten derine inince tabi ki de nedenini biliyorum ama) Kararı tek başına veremiyorsun işte" notunu ekledi.