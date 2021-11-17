Şeyma Subaşı ile Acun'un arasında velayet kavgası! Melisa'yı Miami'ye götürmek istiyor
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yla evliliğini bitirdi. Kendi isteğiyle kızı Melisa'nın velayetini babasına verdi. Ancak şimdi çark etti. "Kızım benimle Miami'de yaşamalı" dedi.Şeyma Subaşı'nın o sözlerine sosyal medyadan da tepki yağdı.
17.11.2021 06:58
- Son Güncelleme: 17.11.2021 06:58
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile 2017 yılında evlendi. Ancak 1 yıl 2 ay sonra evliliği bitti. Yüklü miktarda nafaka aldığı belirtildi.
Konu bu kez kızları Melisa'nın velayetiydi. Şeyma Subaşı, kızının velayetinin babasına verilmesini istedi.