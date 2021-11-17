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Şeyma Subaşı ile Acun'un arasında velayet kavgası! Melisa'yı Miami'ye götürmek istiyor

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yla evliliğini bitirdi. Kendi isteğiyle kızı Melisa'nın velayetini babasına verdi. Ancak şimdi çark etti. "Kızım benimle Miami'de yaşamalı" dedi.Şeyma Subaşı'nın o sözlerine sosyal medyadan da tepki yağdı.

17.11.2021 06:58 - Son Güncelleme: 17.11.2021 06:58
Şeyma Subaşı ile Acun’un arasında velayet kavgası! Melisa’yı Miami’ye götürmek istiyor

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile 2017 yılında evlendi. Ancak 1 yıl 2 ay sonra evliliği bitti. Yüklü miktarda nafaka aldığı belirtildi.

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Şeyma Subaşı ile Acun’un arasında velayet kavgası! Melisa’yı Miami’ye götürmek istiyor

İkilinin yolları bir süre sonra yeniden adliye koridorlarında kesişti.

Şeyma Subaşı ile Acun’un arasında velayet kavgası! Melisa’yı Miami’ye götürmek istiyor

Konu bu kez kızları Melisa'nın velayetiydi. Şeyma Subaşı, kızının velayetinin babasına verilmesini istedi.

Şeyma Subaşı ile Acun’un arasında velayet kavgası! Melisa’yı Miami’ye götürmek istiyor

Ancak sosyal medya fenomeni bir anda fikir değiştirdi.

Şeyma Subaşı ile Acun’un arasında velayet kavgası! Melisa’yı Miami’ye götürmek istiyor

Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Subaşı, kızının yanında olması gerektiğini söyledi.

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