Merve Boluğur’un mayokinisini görenlerin gözleri yuvalarından çıktı! ‘Böyle dekolte görülmedi’ dedirtti sosyal medya onu konuştu
Merve Boluğur'un mayokinisini görenlerin gözleri yuvalarından çıktı! Son dönemlerde yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur, Instagram hesabında yayınladığı dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi. Mayokinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Boluğur'un derin dekoltesi dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, 'Böyle dekolte görülmedi', 'Bu nasıl dekolte?' yorumlarında bulundu. İşte Merve Boluğur'un çok konuşulan o pozu...
16.11.2021 23:47
- Son Güncelleme: 16.11.2021 23:47
Bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, YouTube kanalında yayınladığı videolar ve Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Merve Boluğur, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Derin dekoltesiyle dikkat çeken Merve Boluğur'un fotoğrafına 'Böyle dekolte görülmedi', 'Bu nasıl dekolte?' yorumları yapıldı.