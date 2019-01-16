Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın Tayland'da görüntüsü ortaya çıktı! Şeyma Subaşı ve Guido Senia artık kaçmıyor!
Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın görüştüğü resmsen kanıtlandı. Geçtiğimiz günlerde çıktığı Tulum tatilinde Fransız DJ Guido Senia ile görüntülenmişti. Dün sabah Guido Senia'nın yanına Taylan'a gittiği iddiaları gündeme gelmişti. Bugün ise Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ve ailesiyle birlikte Tayland'da videosu ortaya çıktı. Aralarında çıkan eşk dedikodularına Guido Senia'dan, "Kim bilir! Her şeyi kadere bırakalım." yanıtı gelirken; Şeyma Subaşı, "Ben şu an çok mutluyum, başka bir şey söyleyemem." demişti.
ŞEYMA SUBAŞI İLE GUİDO SENİA TAYLAND'DA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ!
Şeyma Subaşı ile sevgilisi olduğu iddia edilen Fransız DJ Guido Senia Tayland'da birlikte görüntülendi. Guido Senia, Circoloco etkinliği için 4 gün önce ailesi ile birlikte Tayland'a gitmişti. Şeyma Subaşı'nın da yaptığı paylaşımlardan Tayland'a olduğu düşünülüyordu.
ŞEYMA SUBAŞI VE SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN GUİDO SENİA TAYLAND'DA YAN YANA! - TIKLA İZLE