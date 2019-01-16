Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın Tayland'da görüntüsü ortaya çıktı! Şeyma Subaşı ve Guido Senia artık kaçmıyor!

Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın görüştüğü resmsen kanıtlandı. Geçtiğimiz günlerde çıktığı Tulum tatilinde Fransız DJ Guido Senia ile görüntülenmişti. Dün sabah Guido Senia'nın yanına Taylan'a gittiği iddiaları gündeme gelmişti. Bugün ise Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ve ailesiyle birlikte Tayland'da videosu ortaya çıktı. Aralarında çıkan eşk dedikodularına Guido Senia'dan, "Kim bilir! Her şeyi kadere bırakalım." yanıtı gelirken; Şeyma Subaşı, "Ben şu an çok mutluyum, başka bir şey söyleyemem." demişti.