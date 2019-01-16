Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın Tayland'da görüntüsü ortaya çıktı! Şeyma Subaşı ve Guido Senia artık kaçmıyor!

Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın görüştüğü resmsen kanıtlandı. Geçtiğimiz günlerde çıktığı Tulum tatilinde Fransız DJ Guido Senia ile görüntülenmişti. Dün sabah Guido Senia'nın yanına Taylan'a gittiği iddiaları gündeme gelmişti. Bugün ise Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ve ailesiyle birlikte Tayland'da videosu ortaya çıktı. Aralarında çıkan eşk dedikodularına Guido Senia'dan, "Kim bilir! Her şeyi kadere bırakalım." yanıtı gelirken; Şeyma Subaşı, "Ben şu an çok mutluyum, başka bir şey söyleyemem." demişti.

16 Ocak 2019 Çarşamba, 12:11:09 Güncelleme: 12:47:43
Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın Tayland'da görüntüsü ortaya çıktı! Şeyma Subaşı ve Guido Senia artık kaçmıyor!

ŞEYMA SUBAŞI İLE GUİDO SENİA TAYLAND'DA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ!

Şeyma Subaşı ile sevgilisi olduğu iddia edilen Fransız DJ Guido Senia Tayland'da birlikte görüntülendi. Guido Senia, Circoloco etkinliği için 4 gün önce ailesi ile birlikte Tayland'a gitmişti. Şeyma Subaşı'nın da yaptığı paylaşımlardan Tayland'a olduğu düşünülüyordu.

ŞEYMA SUBAŞI VE SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN GUİDO SENİA TAYLAND'DA YAN YANA! - TIKLA İZLE

Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın Tayland'da görüntüsü ortaya çıktı! Şeyma Subaşı ve Guido Senia artık kaçmıyor!

Bugün ise bu düşünceler gerçeğe dönüştü. Şeyma Subaşı, Fransız Guido ve ailesiyle Tayland'a görüntülendi.

Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın Tayland'da görüntüsü ortaya çıktı! Şeyma Subaşı ve Guido Senia artık kaçmıyor!

Videodaki kişiler; Guido Senia, Guido Senia'nın ikiz kardeşi, eşi ve çocuğu, arkadaşları ve tabii ki Şeyma Subaşı...

Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın Tayland'da görüntüsü ortaya çıktı! Şeyma Subaşı ve Guido Senia artık kaçmıyor!

FİLLER ŞAHİT

Şeyma Subaşı ve Fransız DJ Guido Senia'nın arka arkaya yaptığı paylaşımlar ise 'Yan yana görüntülenmiyoruz ama aynı yerdeyiz' der gibi...

Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın Tayland'da görüntüsü ortaya çıktı! Şeyma Subaşı ve Guido Senia artık kaçmıyor!

Guido Senia'nın Instagram paylaşımı...

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