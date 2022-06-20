Şeyma Subaşı ile eski sevgilisi Guido'dan olay mesaj! Meedo yeni yaşını kutlarken eski sevgililer ortalığı yıktı geçti: "Enişte geri geldi"

'KARIŞIK BİR AŞK HİKAYESİ'

Şeyma Subaşı eski sevgilisi Guido'nun partisinde ortaya çıkmıştı! Bu kez de Meedo'dan bomba görüntü geldi. İşte herkesin kafasını karıştıran Şeyma Subaşı ve eski sevgilileri arasında yaşananlar...