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Haberler Magazin Şeyma Subaşı ile eski sevgilisi Guido'dan olay mesaj! Meedo yeni yaşını kutlarken eski sevgililer ortalığı yıktı geçti: "Enişte geri geldi"

Şeyma Subaşı ile eski sevgilisi Guido'dan olay mesaj! Meedo yeni yaşını kutlarken eski sevgililer ortalığı yıktı geçti: "Enişte geri geldi"

Şeyma Subaşı ile eski sevgilisi Guido'dan olay mesaj! Meedo yeni yaşını kutlarken eski sevgililer ortalığı yıktı geçti. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı Instagram'dan bu kez duygulandıran paylaşımlar yaptı. Afrika'da bulunan Malawi şehrine ziyarette bulunan Subaşı'nın, ziyarette paylaştığı fotoğraflar kısa sürede gündem olurken, İtalyan eski aşk Guido'dan gelen mesaj ve Şeyma'nın eski sevgilisine verdiği yanıt, takipçilerin gözünden kaçmadı. Şeyma Subaşı ve eski sevgilisi Guido'ya sosyal medyada; "Enişte geri geldi" , "Guido iyiydi be Şeyma" şeklinde yorumlar geldi.

20.06.2022 09:13 - Son Güncelleme: 20.06.2022 09:19
Şeyma Subaşı ile eski sevgilisi Guido’dan olay mesaj! Meedo yeni yaşını kutlarken eski sevgililer ortalığı yıktı geçti: Enişte geri geldi

"ENİŞTE GERİ GELDİ"

Şeyma Subaşı ile eski sevgilisi Guido'dan olay mesaj! Meedo yeni yaşını kutlarken eski sevgililer ortalığı yıktı geçti, sosyal medyada, "Enişte geri geldi" yorumları yapıldı.

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Şeyma Subaşı ile eski sevgilisi Guido’dan olay mesaj! Meedo yeni yaşını kutlarken eski sevgililer ortalığı yıktı geçti: Enişte geri geldi

Çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı Instagram'dan Afrika'ya gerçekleştirdiği ziyaretten görüntüler paylaşınca olanlar oldu.

Şeyma Subaşı ile eski sevgilisi Guido’dan olay mesaj! Meedo yeni yaşını kutlarken eski sevgililer ortalığı yıktı geçti: Enişte geri geldi

Şeyma Subaşı'dan gelen bu karelere eski sevgilisi Guido Senia'dan gelen mesaj ve Şeyma'nın verdiği yanıt gündeme bomba gibi düştü.

Şeyma Subaşı ile eski sevgilisi Guido’dan olay mesaj! Meedo yeni yaşını kutlarken eski sevgililer ortalığı yıktı geçti: Enişte geri geldi

Bu sırada Şeyma Subaşı'nın büyük aşk yaşadığı Meedo Instagram'dan yeni yaşını kutladığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Şeyma Subaşı ile eski sevgilisi Guido’dan olay mesaj! Meedo yeni yaşını kutlarken eski sevgililer ortalığı yıktı geçti: Enişte geri geldi

'KARIŞIK BİR AŞK HİKAYESİ'

Şeyma Subaşı eski sevgilisi Guido'nun partisinde ortaya çıkmıştı! Bu kez de Meedo'dan bomba görüntü geldi. İşte herkesin kafasını karıştıran Şeyma Subaşı ve eski sevgilileri arasında yaşananlar...

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