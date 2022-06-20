Acun Ilıcalı kızlarıyla paylaştı ama öyle bir detay vardı ki her şeyi unutturdu! Gösterdiğine bin pişman 'Acun'un kızı olsan da...'
TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın aynı zamanda kızlarına ne kadar düşkün olduğu da bilinen bir gerçek. Zaman zaman kızlarıyla paylaşımlar yapan Acun Ilıcalı, Babalar Günü'nü pas geçmedi. Ancak öyle bir fotoğraf paylaştı ki, her şeyi unutturdu yorumlar yağmur oldu yağdı.
20.06.2022 09:25 - Son Güncelleme: 20.06.2022 09:25
Acun Ilıcalı'nın, Babalar Günü nedeniyle kızlarıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki detay kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı dört kızıyla birlikte verdiği pozu sosyal medyadan paylaştı. Geçtiğimiz aylarda torun mutluluğu da yaşayan Acun Ilıcalı'nın 4 kız çocuğu var.
cun Ilıcalı en büyük kızı Banu Ilıcalı, Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa ile birlikte pozlarını Babalar Günü mesajıyla birlikte paylaştı.