Bir Demet Tiyatro’nun Türbişon’uydu! Deniz İpek ile evlenen Serhat Özcan hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer...

"SON DERECE MUTLUYUM"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, kendisini son derece huzurlu ve mutlu hissettiğini belirterek, "Çünkü biz epey uzunca bir zamandır arkadaşız Deniz'le. 10 yıllık ilişkimizin ilk 5 yılı arkadaşlık, son 5 yılı ise sevgili olarak geçirdik. Çok bekledik bugünü. Artık 'tamam' dediğimizde de evlenmeye karar verdik. Çok da iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Son derece mutluyum. Eşimle birlikte Ayvalık'ta yaşamayı sürdüreceğiz" dedi.