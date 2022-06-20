Bir Demet Tiyatro'nun Türbişon'uydu! Deniz İpek ile evlenen Serhat Özcan hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer...
Bir Demet Tiyatro'nun Türbişon'uydu! Son olarak 'Zümrüdüanka' adlı dizide boy gösteren oyuncu Serhat Özcan, beş yıl önce Avukat Deniz İpek ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftin, düğünü kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncu Serhat Özcan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kendisi gibi oyuncu olan Reha Özcan'ın ağabeyi olan Serhat Özcan'ın özellikle memleketi merak edildi. Deniz İpek ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünyaevine giren oyuncunun aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Serhat Özcan'ın memleketi...
'Bir Demet Tiyatro'nun Tirbuşon'u olarak adım attığı sanat dünyasında; 'Ulan İstanbul'da 'Talip Bey', 'Kalbim Ege'de Kaldı'da 'Ali Kürük', 'Çukur'da 'Uluç Reis' ve son olarak 'Zümrüdüanka'da 'Rüstem' karakterlerine hayat veren Serhat Özcan, beş yıldır birlikte olduğu Avukat Deniz İpek ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünyaevine girdi.
"SON DERECE MUTLUYUM"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, kendisini son derece huzurlu ve mutlu hissettiğini belirterek, "Çünkü biz epey uzunca bir zamandır arkadaşız Deniz'le. 10 yıllık ilişkimizin ilk 5 yılı arkadaşlık, son 5 yılı ise sevgili olarak geçirdik. Çok bekledik bugünü. Artık 'tamam' dediğimizde de evlenmeye karar verdik. Çok da iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Son derece mutluyum. Eşimle birlikte Ayvalık'ta yaşamayı sürdüreceğiz" dedi.
"ANI YAŞAMAK ÇOK MUTLU ETTİ BİZİ"
Gelin Deniz İpek Özcan ise, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Uzunca zamandır bugünü bekliyorduk. Burada dostlarımızla birlikte bu anı yaşamak bizi çok mutlu etti" demekle yetindi.
Özcan çiftinin nikâh şahidi olan ünlü yönetmen Nesli Çölgeçen, Serhat Özcan'ın nikâh şahidi olabilmek için özellikle düğüne geldiğini belirterek, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
Evlilik haberleriyle kısa sürede gündem olan Serhat Özcan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.