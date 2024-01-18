Şeyma Subaşı ile eski eşi Meedo arasında neler oluyor? Meedo öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı "Beni özledin mi?"

Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı'nın önce adı İzzet Antebi ile anılmış önceki gün ise Formula E CEO'su Alejandro Agag'le. Tüm bu yaşananların ardından Subaşı'nın eski eşi Meedo'dan öyle bir paylaşım geldi ki, ortalık bir anda karıştı. Bakın neden.
Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanan sosyal Şeyma Subaşı, ilişkileriyle konuşulmaya devam ediyor.
Mohammed Alsaloussi ile evliliği kısa süren Şeyma Subaşı'nın Tuvana Türkay'ın eski aşkı İzzet Antebi ile yakınlaştığı iddia edilmişti.
Konuya dair açıklama ise Antebi'den gecikmemişti.