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Şeyma Subaşı ile Demet Akalın uluorta kavga etti! Ağzına geleni söyledi

Türkiye'nin yeni bir ünlü kavgası daha oldu... Şeyma Subaşı ve Demet Akalın, Instagram üzerinden kavga etti. 'Velayetini babası aldıktan sonra Melisa okula düzenli olarak gidiyor.' haberilerine yorum yapan Şeyma Subaşı'ya, Demet Akalı'ndan tepki gecikmedi. Magazin dünyası bu kavgayı daha çok konuşacak gibi. İşte Şeyma Subaşı-Demet Akalın kavgasının ayrıntıları.

06.03.2019 16:03 - Son Güncelleme: 06.03.2019 16:16
Şeyma Subaşı ile Demet Akalın uluorta kavga etti! Ağzına geleni söyledi

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bir yandan Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra attığı her adım olay olan Şeyma Subaşı, diğer bir yanda her daim Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olma özelliğini koruyan Demet Akalım. Şeyma Subaşı ile Demet Akalın sosyal medyada birbirlerine girdi ve devamında Şeyma Subaşı hakkında çıkan tüm haberlere cevap verdi.

Şeyma Subaşı ile Demet Akalın uluorta kavga etti! Ağzına geleni söyledi

HER ŞEY BU HABERLE BAŞLADI

'Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa, aksatmadan okula devam ediyor' haberleri basında olduğu kadar sosyal medyada da ses getirdi.

Şeyma Subaşı ile Demet Akalın uluorta kavga etti! Ağzına geleni söyledi

Bu habere yer verenlerden biri Instagram üzerinden yayın yapan bu magazin sayfası oldu.

Şeyma Subaşı ile Demet Akalın uluorta kavga etti! Ağzına geleni söyledi

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Paylaşılan haberin altına Şeyma Subaşı, sayfayı yöneten kişiye, "Eylemcim bu haberle şaka yapmak istedin herhalde? TV8'de nasıl çalışmaya başladığını paylaşır mısın sayfanda" yorumunu yaptı. İşte ne olduysa bu yorumdan sonra sonra oldu. Yorumundan ardından hemen Demet Akalın'dan açıklama geldi.

Şeyma Subaşı ile Demet Akalın uluorta kavga etti! Ağzına geleni söyledi

Bu yorum üzerine Subaşı'na neden sinirlendiği soruldu ve Subaşı da "Yok sinirlenmek değil, şaşırdım. 'Paytak konuşuyor ekrana olmaz' dediler, ben zorla 'Çok daha tatlı. Ekrana enerji verir' dedim. Olsun iyi niyetten zarar gelmez hiçbir zaman" yazınca tepkiler yükselmeye başladı.

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