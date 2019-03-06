Şeyma Subaşı ile Demet Akalın uluorta kavga etti! Ağzına geleni söyledi

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bir yandan Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra attığı her adım olay olan Şeyma Subaşı, diğer bir yanda her daim Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olma özelliğini koruyan Demet Akalım. Şeyma Subaşı ile Demet Akalın sosyal medyada birbirlerine girdi ve devamında Şeyma Subaşı hakkında çıkan tüm haberlere cevap verdi.