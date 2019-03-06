Şeyma Subaşı ile Demet Akalın uluorta kavga etti! Ağzına geleni söyledi
Türkiye'nin yeni bir ünlü kavgası daha oldu... Şeyma Subaşı ve Demet Akalın, Instagram üzerinden kavga etti. 'Velayetini babası aldıktan sonra Melisa okula düzenli olarak gidiyor.' haberilerine yorum yapan Şeyma Subaşı'ya, Demet Akalı'ndan tepki gecikmedi. Magazin dünyası bu kavgayı daha çok konuşacak gibi. İşte Şeyma Subaşı-Demet Akalın kavgasının ayrıntıları.
06.03.2019 16:03
- Son Güncelleme: 06.03.2019 16:16
BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Bir yandan Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra attığı her adım olay olan Şeyma Subaşı, diğer bir yanda her daim Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olma özelliğini koruyan Demet Akalım. Şeyma Subaşı ile Demet Akalın sosyal medyada birbirlerine girdi ve devamında Şeyma Subaşı hakkında çıkan tüm haberlere cevap verdi.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Paylaşılan haberin altına Şeyma Subaşı, sayfayı yöneten kişiye, "Eylemcim bu haberle şaka yapmak istedin herhalde? TV8'de nasıl çalışmaya başladığını paylaşır mısın sayfanda" yorumunu yaptı. İşte ne olduysa bu yorumdan sonra sonra oldu. Yorumundan ardından hemen Demet Akalın'dan açıklama geldi.
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