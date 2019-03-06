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Forbes açıkladı! Kylie Jenner dünyanın en genç milyarderi

Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki ABD'li Kylie Jenner, "dünyanın en genç milyarderi" unvanını elde etti. Mark Zuckerberg'in unvanını elinden alan Jenner, aynı zamanda, "kendi servetini oluşturan en genç milyarder" unvanının da sahibi oldu. Jenner Temmuz ayında Servis Hopper HQ'nun yaptığı Instagram List 2018'in en yüksek ücretli yıldızları listesinde de ilk sırada yer almıştı.

06.03.2019 13:53 - Son Güncelleme: 06.03.2019 13:59
Forbes açıkladı! Kylie Jenner dünyanın en genç milyarderi

ABD'li kozmetik firması sahibi ve model 21 yaşındaki Kylie Jenner, "dünyanın en genç milyarderi" ünvanının sahibi oldu.

Forbes açıkladı! Kylie Jenner dünyanın en genç milyarderi

Amerikan Forbes dergisi, Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki Jenner'ın servetinin 1 milyar dolara ulaştığını ve 21 yaşındaki Jenner'ın "dünyanın en genç milyarderi" ünvanını aldığını duyurdu.

Forbes açıkladı! Kylie Jenner dünyanın en genç milyarderi

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in ünvanını elinden alan Jenner, aynı zamanda, "kendi servetini oluşturan en genç milyarder" ünvanının da sahibi oldu.

Forbes açıkladı! Kylie Jenner dünyanın en genç milyarderi

Jenner, Forbes'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir beklentim olmadı. Geleceği öngörmedim. Ancak bu ünvanı kazanmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu büyük bir takdir." ifadelerini kullandı.

Forbes açıkladı! Kylie Jenner dünyanın en genç milyarderi

Ünlü Khloe-Kim Kasdashian kardeşlerin üvey kardeşi olan ve modellik de yapan Jenner, 2015'te Kylie Cosmetics'i kurmuştu.

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