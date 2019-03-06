Forbes açıkladı! Kylie Jenner dünyanın en genç milyarderi
Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki ABD'li Kylie Jenner, "dünyanın en genç milyarderi" unvanını elde etti. Mark Zuckerberg'in unvanını elinden alan Jenner, aynı zamanda, "kendi servetini oluşturan en genç milyarder" unvanının da sahibi oldu. Jenner Temmuz ayında Servis Hopper HQ'nun yaptığı Instagram List 2018'in en yüksek ücretli yıldızları listesinde de ilk sırada yer almıştı.
06.03.2019 13:53
- Son Güncelleme: 06.03.2019 13:59
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