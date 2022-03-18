Şeyma Subaşı 'hayatınızı sonsuza dek değiştirecek büyük bir ders' dedi Meedo'nun paylaşımı olay oldu! "Yüzü gülmeye başlamış"

Şeyma ilişkinin bitişini her ne kadar,"Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" diyerek açıklasa da İşin renginin hiç de Şeyma'nın özetlediği gibi masum olmadığı öğrenildi. Şeyma Subaşı bir gün yakın kız arkadaşlarına Meedo ile ilgili olarak ilişkisini sorgulayan cümleler kullanmış.