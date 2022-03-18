Şeyma Subaşı 'hayatınızı sonsuza dek değiştirecek büyük bir ders' dedi Meedo'nun paylaşımı olay oldu! "Yüzü gülmeye başlamış"
Şeyma Subaşı 'hayatınızı sonsuza dek değiştirecek büyük bir ders' dedi Meedo'nun paylaşımı olay oldu! Geçtiğimiz yıl haziran ayında Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan ve 'evet' yanıtını veren Şeyma Subaşı, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" diyerek ayrılığı açıkladı. Ardından biten ilişkinin nedeninin anlaşmazlık değil 'dedikodu' olduğu ortaya çıktı. Yaşananlardan sonra Meedo Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekerken, Şeyma Subaşı ise yazdığı satırlarla gündeme geldi.
"YÜZÜ GÜLMEYE BAŞLAMIŞ"
Şeyma Subaşı 'hayatınızı sonsuza dek değiştirecek büyük bir ders' dedi Meedo'nun paylaşımı olay oldu!
Evliliğe giden yolda üçüncü kez ayrılık kararı alan Subaşı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir binadan çıkan ve neşeli halleriyle dikkat çeken Şeyma Subaşı, aracının içinden muhabirlerin sorularını yanıtladı.
"BARIŞMAYACAĞIZ!"
Ayrılık kararını, "Her işte bir hayır vardır. Buna inanıyorum..." diyerek yorumlayan Subaşı, gazetecilerin, "Tekrar birliktelik olur mu?" sorusuna yanıt verdi. Net konuşan Şeyma Subaşı, "Tekrar bir barışma olmayacak." açıklamasını yaptı.
"BİRLİKTELİĞİMİZİ ANLAŞARAK SONLANDIRDIK"
Ünlü isim, fikir ayrılıkları yaşadığı Alsaloussi ile yollarını ayırdıklarını şu sözlerle ifade etmişti:
Sizlerinde bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığım hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarından saygı ve anlayış rica ediyorum.
Şeyma ilişkinin bitişini her ne kadar,"Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" diyerek açıklasa da İşin renginin hiç de Şeyma'nın özetlediği gibi masum olmadığı öğrenildi. Şeyma Subaşı bir gün yakın kız arkadaşlarına Meedo ile ilgili olarak ilişkisini sorgulayan cümleler kullanmış.