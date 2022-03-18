Vav TV İzle
Haberler Magazin Serenay Sarıkaya süper minisiyle pencere önünde şov yaptı! Umut Evirgen'in biricik aşkı 'Hadi hayırlısı' dedi sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya süper minisiyle pencere önünde şov yaptı! Umut Evirgen'in biricik aşkı 'Hadi hayırlısı' dedi sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya pencere önünde şov yaptı! Alice Müzikali ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak sevgilisi Umut Evirgen ile gündeme gelmişti. Sarıkaya, önceki gün 8 aydır birliktelik yaşadığı Evirgen ile ilk kez görüntülenmişti. Umut Evirgen'le sadece arkadaş olduklarını söyleyen Serenay Sarıkaya'nın ilişkisi böylelikle belgelenmişti. Sarıkaya, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, mini eteği ile verdiği pencere önündeki pozları Instagram'da yayınladı. Paylaşımına "Ballı lokma tatlısı aman hadi hayırlısı..." notunu ekleyen Sarıkaya, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

18.03.2022 18:22 - Son Güncelleme: 18.03.2022 18:22
Serenay Sarıkaya süper minisiyle pencere önünde şov yaptı! Umut Evirgen’in biricik aşkı ’Hadi hayırlısı’ dedi sosyal medyayı salladı

8 aydır birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen, geçen gece ilk kez beraber görüntülendi. Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali gösterisinin ardından soluğu sevgilisi Umut Evirgen'in Emirgan'da işlettiği mekanda aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya süper minisiyle pencere önünde şov yaptı! Umut Evirgen’in biricik aşkı ’Hadi hayırlısı’ dedi sosyal medyayı salladı

Keyifli halleri dikkatlerden kaçmayan Sarıkaya, evine gitmeden önce Evirgen'le sarılıp öpüştü. Aylardır Umut Evirgen'le sadece arkadaş olduklarını söyleyen Serenay Sarıkaya'nın anlamsız ilişkisi böylelikle belgelendi.

Serenay Sarıkaya süper minisiyle pencere önünde şov yaptı! Umut Evirgen’in biricik aşkı ’Hadi hayırlısı’ dedi sosyal medyayı salladı

Çıkan haberler hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Serenay Sarıkaya süper minisiyle pencere önünde şov yaptı! Umut Evirgen’in biricik aşkı ’Hadi hayırlısı’ dedi sosyal medyayı salladı

Sarıkaya öncelikle kulisinde çektiği bir videoyu yayınladı ve güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Serenay Sarıkaya süper minisiyle pencere önünde şov yaptı! Umut Evirgen’in biricik aşkı ’Hadi hayırlısı’ dedi sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya, daha sonra ise iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

SON DAKİKA