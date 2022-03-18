Serenay Sarıkaya süper minisiyle pencere önünde şov yaptı! Umut Evirgen'in biricik aşkı 'Hadi hayırlısı' dedi sosyal medyayı salladı
Serenay Sarıkaya pencere önünde şov yaptı! Alice Müzikali ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak sevgilisi Umut Evirgen ile gündeme gelmişti. Sarıkaya, önceki gün 8 aydır birliktelik yaşadığı Evirgen ile ilk kez görüntülenmişti. Umut Evirgen'le sadece arkadaş olduklarını söyleyen Serenay Sarıkaya'nın ilişkisi böylelikle belgelenmişti. Sarıkaya, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, mini eteği ile verdiği pencere önündeki pozları Instagram'da yayınladı. Paylaşımına "Ballı lokma tatlısı aman hadi hayırlısı..." notunu ekleyen Sarıkaya, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
18.03.2022 18:22 - Son Güncelleme: 18.03.2022 18:22
8 aydır birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen, geçen gece ilk kez beraber görüntülendi. Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali gösterisinin ardından soluğu sevgilisi Umut Evirgen'in Emirgan'da işlettiği mekanda aldı.
Keyifli halleri dikkatlerden kaçmayan Sarıkaya, evine gitmeden önce Evirgen'le sarılıp öpüştü. Aylardır Umut Evirgen'le sadece arkadaş olduklarını söyleyen Serenay Sarıkaya'nın anlamsız ilişkisi böylelikle belgelendi.