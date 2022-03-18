Survivor Merve Aydın’ın eşi bakın kim çıktı! Doğum gününde oğlunun videosunu paylaştı! Merve Aydın'ın eşi meğer kendisinden de ünlüymüş...
Survivor All Star tüm hızıyla devam ederken ünlüler takımında bulunan atlet Merve Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Önceki gün doğum günü kutlanan Merve'nin dünyalar tatlısı oğlu Barlas'ın annesinin oyun kazandığı anlardaki sevinci sosyal medyayı salladı.Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'a 3 kez katılan Aydın'ın özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Merve Aydın'ın eşi kim?", "Survivor Merve kiminle evli?" sorularının yanıtını arattı. Aydın'ın ünlü isimle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Merve Aydın kiminle evliymiş...
18.03.2022 17:16 - Son Güncelleme: 18.03.2022 17:16
Merve Aydın'ın oğlu Barlas'ın annesinin galibiyeti sonrası neşeli anları kameralara böyle yansımıştı önceki gün.
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'da sergilediği performansla dikkat çeken Aydın'ın hayatı ise merak edilip araştırılıyor.