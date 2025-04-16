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Şeyma Subaşı “Hayatımın aşkı” dediği model sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrıldı!

Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa Ilıcalı adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra açıklamalarıyla da gündem olmuştu. Özellikle Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 ay süren evliliğiyle ilgili söyledikleriyle gündemde kalan Subaşı, bir süre önce aşk yaşamaya başladığı model Marlon Teixeira için "Hayatımın aşkı" ifadelerini kullanmıştı. Subaşı'nın mutluluğu yarım kaldı. Şeyma Subaşı ile Marlon Teixeira'nın ayrıldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 11:48 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 11:48
Şeyma Subaşı Hayatımın aşkı dediği model sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrıldı!

Şeyma Subaşı, hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Ünlü isim, son dönemlerde ise özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla konuşuldu.

Şeyma Subaşı Hayatımın aşkı dediği model sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrıldı!

Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile nikah masasına oturan ve evliliği 5 ay süren Şeyma Subaşı, konuk olduğu bir programda özel hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şeyma Subaşı Hayatımın aşkı dediği model sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrıldı!

Bir YouTube programında konuşan Subaşı, "Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey" dedi.

Şeyma Subaşı Hayatımın aşkı dediği model sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrıldı!

Şeyma Subaşı, sözlerine "Ben hayatımda aynaya baktığımda kendim böyle hani ne yapıyorsun nasıl, nasıl ben kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve bunları yapmasına ben izin veririm nasıl oluyor? Allah'ım ne öğrenmem lazım bundan ne öğrenmem lazım. Şeyma çıkman lazım bundan...Şu anda Allah'ım şükürler olsun da hani o dönemi ben çok ağır yaşadım o karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki ama çok acıydı çok ağladım. Kendime saygım kalmadı" diye devam etti.

Şeyma Subaşı Hayatımın aşkı dediği model sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrıldı!

Subaşı, Subaşı, başka bir YouTube programında ise yeni aşkı Marlon Teixeira ile ilgili şunları söyledi: "Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi."

Şeyma Subaşı Hayatımın aşkı dediği model sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrıldı!

Evliliğe artık inanmadığını belirten Şeyma Subaşı, duygularını şu şekilde ifade etti: "Evlilik olaylarına inanmıyorum. Ruhum evli. O kişiyle evliyim ve öyle hissediyorum. Bu yüzden artık huzurluyum."

Şeyma Subaşı Hayatımın aşkı dediği model sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrıldı!

AYRILDILAR

Subaşı'nın mutluluğu yarım kaldı. Sabah'tan Bülent Cankurt konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi: "'Olayların kadını' Şeyma Subaşı'nın büyük aşkı sona erdi! Yakınlarından öğrendim ki, 151 gün evli kaldığı ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşanma yıldönümünde aşkını ifşa ettiği Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeria'dan ayrılmış!

Şeyma Subaşı Hayatımın aşkı dediği model sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrıldı!

Katıldığı bir YouTube programında, artık evliliğe inanmadığını belirten Subaşı, ruhunun evli olduğunu, o kişinin de Marlon Teixeira olduğunu söylemişti.

Şeyma Subaşı Hayatımın aşkı dediği model sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrıldı!

Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum; huzur içerisinde ölebilirim' diye de eklemişti.

Şeyma Subaşı Hayatımın aşkı dediği model sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrıldı!

Şeyma'nın ayran gönüllü olduğunu bilsem de bu söylediklerinden sonra 'gerçek aşk'ı bulduğunu sanmıştım! Ama bakın Şeyma'nın ruhu dul kaldı!

Şeyma Subaşı Hayatımın aşkı dediği model sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrıldı!

Atalarımız, 'Büyük lokma ye ama büyük laf etme' diye boşuna dememiş. Şeyma'nın sevgilisiyle ilgili söylediği o koca koca laflar ne olacak şimdi! Hoş, ilişkilerinde pek çok kez ayrılıp barıştığı için belki Marlon ile de barışır, kim bilir!"