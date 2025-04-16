Şeyma Subaşı “Hayatımın aşkı” dediği model sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrıldı!

Şeyma Subaşı, hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Ünlü isim, son dönemlerde ise özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla konuşuldu.

Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile nikah masasına oturan ve evliliği 5 ay süren Şeyma Subaşı, konuk olduğu bir programda özel hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir YouTube programında konuşan Subaşı, "Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey" dedi.

Şeyma Subaşı, sözlerine "Ben hayatımda aynaya baktığımda kendim böyle hani ne yapıyorsun nasıl, nasıl ben kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve bunları yapmasına ben izin veririm nasıl oluyor? Allah'ım ne öğrenmem lazım bundan ne öğrenmem lazım. Şeyma çıkman lazım bundan...Şu anda Allah'ım şükürler olsun da hani o dönemi ben çok ağır yaşadım o karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki ama çok acıydı çok ağladım. Kendime saygım kalmadı" diye devam etti.