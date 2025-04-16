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Ebru Şallı’dan oğlu Pars’ın 5. ölüm yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Kalp diye taşıdığım sensin...

Harun Tan ile yaptığı evlilikten iki evladı olan Ebru Şallı'nın küçük oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek henüz 10 yaşında iken 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Pars'ın vefatının ardından oldukça zor günler geçiren Şallı, oğlunun 5. ölüm yıldönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu. "Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin Ponçiğim" diyen Şallı'nın satırları yürek yaktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 11:08 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 11:08
Ebru Şallı’dan oğlu Pars’ın 5. ölüm yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Kalp diye taşıdığım sensin...

Harun Tan ile 2002-2013 yılları arasında evli kalan Ebru Şallı'nın bu evlilikten Pars Tan ve Beren Tan adında iki evladı oldu.

Ebru Şallı’dan oğlu Pars’ın 5. ölüm yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Kalp diye taşıdığım sensin...

Şallı'nın "ponçiğim" diye seslendiği oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek henüz 10 yaşında iken 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti.

Ebru Şallı’dan oğlu Pars’ın 5. ölüm yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Kalp diye taşıdığım sensin...

Pars'a olan özlemini her fırsatta dile getiren acılı anne Ebru Şallı, oğlunun ölümünün yıldönümünde yürek yakan bir paylaşımda bulundu.

Ebru Şallı’dan oğlu Pars’ın 5. ölüm yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Kalp diye taşıdığım sensin...

Oğlunun acısıyla sarsılan ve zor günler geçiren Şallı, Instagram'ın hikaye kısmında Pars'ın birçok karesini yayınladı.

Ebru Şallı’dan oğlu Pars’ın 5. ölüm yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Kalp diye taşıdığım sensin...

Instagram sayfasında da paylaşım yapan ünlü isim, kaleme aldığı satırlarla yürek yaktı. Şallı, şu ifadeleri kullandı: "Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin Ponçiğim...

Ebru Şallı’dan oğlu Pars’ın 5. ölüm yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Kalp diye taşıdığım sensin...

Çok çok çok özledim... Melekler neden az kalıyor bu dünyada... Allah bu acıyı hiçbir anne babaya yaşatmasın"

Ebru Şallı’dan oğlu Pars’ın 5. ölüm yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Kalp diye taşıdığım sensin...

İşte Ebru Şallı'nın o paylaşımları...

Ebru Şallı’dan oğlu Pars’ın 5. ölüm yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Kalp diye taşıdığım sensin...

"Dün gibi... Melekler az kalırmış bu dünyada Pars'ım..."

Ebru Şallı’dan oğlu Pars’ın 5. ölüm yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Kalp diye taşıdığım sensin...

"Tommy'i çok sever çok Ponçiğim..."

Ebru Şallı’dan oğlu Pars’ın 5. ölüm yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Kalp diye taşıdığım sensin...

"Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin Ponçiğim..."

Ebru Şallı’dan oğlu Pars’ın 5. ölüm yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Kalp diye taşıdığım sensin...

Ebru Şallı ve oğlu Pars