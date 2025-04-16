Ebru Şallı’dan oğlu Pars’ın 5. ölüm yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Kalp diye taşıdığım sensin...

Harun Tan ile 2002-2013 yılları arasında evli kalan Ebru Şallı'nın bu evlilikten Pars Tan ve Beren Tan adında iki evladı oldu.

Şallı'nın "ponçiğim" diye seslendiği oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek henüz 10 yaşında iken 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti.

Pars'a olan özlemini her fırsatta dile getiren acılı anne Ebru Şallı, oğlunun ölümünün yıldönümünde yürek yakan bir paylaşımda bulundu.

Oğlunun acısıyla sarsılan ve zor günler geçiren Şallı, Instagram'ın hikaye kısmında Pars'ın birçok karesini yayınladı.