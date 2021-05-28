Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim ortalardan kaybolmuştu! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi gün yüzüne çıktı
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan, 6 yıldır salı akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Zeynep karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Hakim 2016 yılında Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazanınca diziden ayrılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim hayatını sürdüren Ece Hakim bir süredir ortalarda görünmüyordu. Hayalini gereçkleştiren Ece Hakim Harvard eğitimini tamamladı. Mezun olan Ece Hakim Instagram'dan mutlu haberi paylaştı kısa sürede EDHO oyuncularından yorum yağdı...
BİTİRME TEZİ KONUSU
Hakim, bitirme tezi hakkında ise, "Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.