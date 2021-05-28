Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim ortalardan kaybolmuştu! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi gün yüzüne çıktı

BİTİRME TEZİ KONUSU

Hakim, bitirme tezi hakkında ise, "Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.