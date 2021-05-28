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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim ortalardan kaybolmuştu! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi gün yüzüne çıktı

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan, 6 yıldır salı akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Zeynep karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Hakim 2016 yılında Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazanınca diziden ayrılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim hayatını sürdüren Ece Hakim bir süredir ortalarda görünmüyordu. Hayalini gereçkleştiren Ece Hakim Harvard eğitimini tamamladı. Mezun olan Ece Hakim Instagram'dan mutlu haberi paylaştı kısa sürede EDHO oyuncularından yorum yağdı...

28.05.2021 10:56 - Son Güncelleme: 28.05.2021 11:01
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim ortalardan kaybolmuştu! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi gün yüzüne çıktı

ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

22 yaşındaki genç oyuncu Ece Hakim, ATV ekranlarının fenomen yapımlarından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor, başarılı oyunculuğuyla göz dolduruyordu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim ortalardan kaybolmuştu! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi gün yüzüne çıktı

Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazandıktan sonra da "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisine veda etmişti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim ortalardan kaybolmuştu! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi gün yüzüne çıktı

Bir süredir sosyal medyadan uzak duran Ece Hakim eğitimini tamamladı. Hayalini gerçekleştirdiğini belirten Hakim, mutluluğunu da takipçileriyle paylaştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim ortalardan kaybolmuştu! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi gün yüzüne çıktı

"HARVARD HAYALİMDİ"

Psikoloji bölümü eğitimini tamamlayan oyuncu, "Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard'a gitmek benim hayalimdi. Bugün Harvard'dan mezun oldum!" diyerek müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı. Hakim'e tebrik mesajları yağdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim ortalardan kaybolmuştu! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi gün yüzüne çıktı

BİTİRME TEZİ KONUSU

Hakim, bitirme tezi hakkında ise, "Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.