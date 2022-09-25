Şeyma Subaşı hamile mi? Bikinili karede o detay olay oldu Mohammed Alsaloussi'ye geri dönmüş ve tektaş yüzüğünü yeniden takmıştı
Şeyma Subaşı hamile mi? Bikinili karede o detay olay oldu... Mohammed Alsaloussi'ye geri dönmüş ve tektaş yüzüğünü yeniden takmıştı Şeyma Subaşı... Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam eden Subaşı'nın arkadaşlarıyla eğlendiği anlarda dikkat çeken detaylar sosyal medya gündeminde. O görüntüler "Şeyma Subaşı hamile mi?" sorusunu da beraberinde getirdi.
25.09.2022 10:10 - Son Güncelleme: 25.09.2022 10:18
ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?
Mohammed Alsaloussi'ye geri dönmüş ve tektaş yüzüğünü yeniden takmıştı... Bikinili karede o detay olay oldu.
Miami'de eğlendiği anları takipçileri ile paylaşan Şeyma Subaşı'nın belirginleşen karnı dikkat çekti.
Bir küsüp bir barıştığı sevgilisi ile ilişkisine kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde yüzüğünü de geri takmıştı...