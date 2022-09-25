Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’tan olay kare! Köşe bucak kaçtılar soruları yanıtsız bıraktılar ama o görüntü ortaya çıktı!

Yıllardır aralarında aşk olduğu iddia edilen ikili önceki akşam Harbiye'de düzenlenen bir markanın partisinde, hem markanın yüzü olan Furkan Andıç hem de aşk yaşadığı söylenen Aybüke Pusat vardı. Mekan çıkışı görüntülenen Furkan Andıç, Aybüke Pusat sorularını duymazdan gelerek yanıtsız bıraktı.