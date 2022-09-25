Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan olay kare! Köşe bucak kaçtılar soruları yanıtsız bıraktılar ama o görüntü ortaya çıktı!
Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan olay kare! Köşe bucak kaçtılar soruları yanıtsız bıraktılar ama o görüntü ortaya çıktı! Defalarca birlikte tatile giderken gizli görüntüleri ortaya çıkan, birbirlerine sarılırken hayranlarının kameralarına takılan ünlü oyuncular Aybüke Pusat ile Furkan Andıç bir kez daha yakalandı. Önceki akşam Harbiye'de düzenlenen bir markanın partisinde, hem markanın yüzü olan Furkan Andıç hem de aşk yaşadığı söylenen Aybüke Pusat vardı. Mekan çıkışı görüntülenen Furkan Andıç, Aybüke Pusat sorularını duymazdan gelerek yanıtsız bıraktı. Ancak o kare sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
25.09.2022 09:47 - Son Güncelleme: 25.09.2022 09:55
Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan olay kare! Köşe bucak kaçtılar soruları yanıtsız bıraktılar ama o görüntü ortaya çıktı!
Aybüke Pusat ve Furkan Andıç arasında daha önce aşk dedikoduları çıkmış, Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat'ın arasına Furkan Andıç'ın girdiği haberleri magazin gündeminde yer almıştı.
Bu iddiaları Furkan Andıç yalanlamış, Aybüke Pusat ile aralarında bir şey olmadığını belirtmişti. Birlikte tatil yapan, ve samimi görüntüleri ortaya çıkan ikili yine gündemde.
Geçtiğimiz günlerde hayranları tarafından sarılırken görüntülenen çift mekandan ayrı ayrı çıktı. Furkan Andıç, habercilerin "Aybüke Hanım da buradaydı" cümlesini duymazdan gelerek aracına binip oradan ayrıldı.