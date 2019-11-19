Şeyma Subaşı gıdısını aldırdı! Estetik iddialarına verdiği yanıtla alay konusu oldu

Eski fotoğrafları ile kıyaslandığında birçok estetik yaptırdığı iddia edilen Şeyma Subaşı'dan, ilginç bir açıklama geldi. YouTube kanalında bir video yayınlayan ve estetik merkezindeki hallerini paylaşan Subaşı, bugüne kadar estetik yaptırmadığını savundu. Video esnasında yüzüne yaptırmak istediği işlemi de anlatan Subaşı, görümünde sevmediği noktaları söyledi. Bazı fotoğraflarında gıdısının belirdiğini dile getiren Subaşı, "Ben bunu istemiyorum." diye konuştu. Estetik yaptırmadığını savunan Şeyma Subaşı'nın açıklaması sosyal medyada alay konusu oldu.

19.11.2019 17:47 - Son Güncelleme: 19.11.2019 17:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





