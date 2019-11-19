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Şeyma Subaşı gıdısını aldırdı! Estetik iddialarına verdiği yanıtla alay konusu oldu

Eski fotoğrafları ile kıyaslandığında birçok estetik yaptırdığı iddia edilen Şeyma Subaşı'dan, ilginç bir açıklama geldi. YouTube kanalında bir video yayınlayan ve estetik merkezindeki hallerini paylaşan Subaşı, bugüne kadar estetik yaptırmadığını savundu. Video esnasında yüzüne yaptırmak istediği işlemi de anlatan Subaşı, görümünde sevmediği noktaları söyledi. Bazı fotoğraflarında gıdısının belirdiğini dile getiren Subaşı, "Ben bunu istemiyorum." diye konuştu. Estetik yaptırmadığını savunan Şeyma Subaşı'nın açıklaması sosyal medyada alay konusu oldu.

19.11.2019 17:47 - Son Güncelleme: 19.11.2019 17:47
Şeyma Subaşı gıdısını aldırdı! Estetik iddialarına verdiği yanıtla alay konusu oldu

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, her hareketiyle magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Eski fotoğraflarıyla şimdiki hali kıyaslanarak birçok kez estetik geçirdiği iddia edilen Subaşı, bu haberlere ilk kez kendi YouTube kanalında açıklık getirdi.

Şeyma Subaşı gıdısını aldırdı! Estetik iddialarına verdiği yanıtla alay konusu oldu

"ESTETİK YOK, KÜÇÜK DOKUNUŞLAR VAR"

Özellikle burnunu yaptırdığı konuşulan Şeyma Subaşı, herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini şu sözlerle anlattı: "Burnumu yaptırmadım. Üstüne dolgu koydurdum. Bazen botoks yaptırıyorum. Onu da yüzümün fresh gözükmesi için. Yüzümün şekliyle oynamıyorum."

Şeyma Subaşı gıdısını aldırdı! Estetik iddialarına verdiği yanıtla alay konusu oldu

'BURNUMU YAPTIRACAĞIM'

"Size burdan bir sır vereceğim. Aklımda, burnumu yaptırmak istiyorum. Aslında hiç düşünmüyordum ama yurt dışında öyle kızlar görüyorum ki ben de istemeye başladım. İyi bir doktor varsa beni bulsun."

Şeyma Subaşı gıdısını aldırdı! Estetik iddialarına verdiği yanıtla alay konusu oldu

SEDA SAYAN

Şeyma Subaşı gıdısını aldırdı! Estetik iddialarına verdiği yanıtla alay konusu oldu

SEDA SAYAN

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