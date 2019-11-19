Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızının pozu gündeme bomba gibi düştü!

Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit'in baldızıyla olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile hayatını birleştirmişti. Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'in kardeşi ile olan fotoğrafı işe görenleri oldukça şaşırttı. Bilindiği gibi Kuruluş Osman dizinde başrol oyuncusu Osman rölü ile Burak Özçivit olacak. Bu nedenle Burak Özçivit bu aralar oldukça popüler durumda. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde çocuklarını kucaklarına almıştı.

19.11.2019 17:42 - Son Güncelleme: 19.11.2019 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





