Vav TV İzle

Seren Serengil’den skandal paylaşım! Bikinisiyle kumsalda sere serpe uzandı o detay dikkatlerden kaçmadı

Seren Serengil'den skandal paylaşım! Bikinisiyle kumsalda sere serpe uzandı… 2016 yılında mide ameliyatı geçiren ve hızla kilo veren Seren Serengil, fotoğraflarına uyguladığı photoshoplarla sık sık gündeme geliyor. Takipçilerinin 'Zaten çok zayıfsın yapmasan mı artık' yorumlarına kulak tıkayan Serengil, son paylaştığı fotoğrafa uyguladığı photoshopun ayarını yine kaçırdı. Siyah bikinisiyle kumsalda poz veren Serengil'in yeni photoshop skandalı ise göbek deliğini yok etmek oldu. İşte detaylar…

02.06.2021 22:17 - Son Güncelleme: 02.06.2021 22:17
Seren Serengil’den skandal paylaşım! Bikinisiyle kumsalda sere serpe uzandı o detay dikkatlerden kaçmadı

Uzun zamandır hayalini kurduğu giyim markası için hazırlıklara başlayan Seren Serengil, katalog çekimleri için modellik yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seren Serengil’den skandal paylaşım! Bikinisiyle kumsalda sere serpe uzandı o detay dikkatlerden kaçmadı

Ancak Serengil'in sosyal medya hesabında peş peşe yayınladığı bikinili fotoğraflara uyguladığı photoshop markasının önüne geçti.

Seren Serengil’den skandal paylaşım! Bikinisiyle kumsalda sere serpe uzandı o detay dikkatlerden kaçmadı

Son dönemde photoshop skandallarıyla gündemden düşmeyen Seren Serengil, olay olan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Seren Serengil’den skandal paylaşım! Bikinisiyle kumsalda sere serpe uzandı o detay dikkatlerden kaçmadı

Geçtiğimiz günlerde photoshop yüzünden diz kapaklarının yok olduğu fotoğrafla gündeme gelen Serengil, şimdi ise göbek deliğini yok etti.

Seren Serengil’den skandal paylaşım! Bikinisiyle kumsalda sere serpe uzandı o detay dikkatlerden kaçmadı

Bikini tanıtımı için çektirdiği fotoğraflarda göbek deliğini yok eden ünlü sunucu, sosyal medyanın diline düştü.