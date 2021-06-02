Seren Serengil’den skandal paylaşım! Bikinisiyle kumsalda sere serpe uzandı o detay dikkatlerden kaçmadı

Seren Serengil'den skandal paylaşım! Bikinisiyle kumsalda sere serpe uzandı… 2016 yılında mide ameliyatı geçiren ve hızla kilo veren Seren Serengil, fotoğraflarına uyguladığı photoshoplarla sık sık gündeme geliyor. Takipçilerinin 'Zaten çok zayıfsın yapmasan mı artık' yorumlarına kulak tıkayan Serengil, son paylaştığı fotoğrafa uyguladığı photoshopun ayarını yine kaçırdı. Siyah bikinisiyle kumsalda poz veren Serengil'in yeni photoshop skandalı ise göbek deliğini yok etmek oldu. İşte detaylar…

02.06.2021 22:17 - Son Güncelleme: 02.06.2021 22:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





