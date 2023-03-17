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Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı son halini görenler demeden edemedi! Özel hayatını satışa çıkaran Şeyma Subaşı...

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken Şeyma Subaşı'nın tatil paylaşımlarına tepki yağmıştı. Bu paylaşımları sonrası 'Herkesin acıyla başa çıkma yöntemi farklıdır' açıklaması yapan sonrasında 400 bine yakın takipçi kaybeden Şeyma Subaşı'nın, sosyal medyada kendisine abonelik sistemine geçtiği ortaya çıkmıştı. Subaşı bu kez estetik iddialarıyla gündemde. İşte detaylar...

17.03.2023 11:15 - Son Güncelleme: 17.03.2023 11:16
Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı son halini görenler demeden edemedi! Özel hayatını satışa çıkaran Şeyma Subaşı...

Attığı her adımla olay yaratan Şeyma Subaşı bu kez estetik iddialarıyla gündemde. İşte detaylar...

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Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı son halini görenler demeden edemedi! Özel hayatını satışa çıkaran Şeyma Subaşı...

Şeyma Subaşı, Mayıs ayında Mısırlı iş insanı sevgilisiyle evlenecek.

Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı son halini görenler demeden edemedi! Özel hayatını satışa çıkaran Şeyma Subaşı...

Düğün öncesi Şeyma'dan flaş bir hamle gelmişti.

Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı son halini görenler demeden edemedi! Özel hayatını satışa çıkaran Şeyma Subaşı...

Subaşı, Instragm'da abonelik sistemine geçmişti.

Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı son halini görenler demeden edemedi! Özel hayatını satışa çıkaran Şeyma Subaşı...

Şeyma'ya abone olanlardan biri de hiç kuşkusuz Meedo'ydu.

Bu abonelik mevzusu günlerdir çok konuşulurken bu kez Subaşı sosyal medyada estetik iddialarıyla gündemde.

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