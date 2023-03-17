Aslı Enver'in kızının adı ne olacak? Eşi Berkin Gökbudak ile Londra dönüşü görüntülendi o detayı ilk kez açıkladı
Aslı Enver'in kızının adı ne olacak merak ediliyor. Eşi Berkin Gökbudak ile Londra dönüşü görüntülendi o detayı ilk kez açıkladı. Aslı Enver 'doğum Türkiye'de olacak' dedi bebeğiyle ilgili ilk kez bu kadar detaylı TAKVİM'e anlattı. Geçtiğimiz aylarda iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ünlü oyuncu Aslı Enver, kısa bir süre önce de bebek beklediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta Londra'ya giden çift, yurda döndü. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda görüntülenen çift basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaklaşık 6 aylık hamile olan ve kızını kucağına almak için gün sayan Aslı Enver, Takvim.com.tr'den Doğan Savaş'a merak edilen tüm detayları anlattı.
Aslı Enver'in doğum heyecanı! 'Türkiye'de olacak' dedi tüm detayları ilk kez anlattı! Peki, Berkin Gökbudak'la evli olan Aslı Enver'in kızının adı ne olacak?
Geçtiğimiz aylarda iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ünlü oyuncu Aslı Enver, kısa bir süre önce de bebek beklediğini açıklamıştı.
Bunun sorulması üzerine Enver "Öyle bir şey yok. Biz gezmeye gittik. Doğum Türkiye'de olacak. Doğum şekillerinden de doktor hangisini görürse o olacak ama inşallah normal doğum olur." dedi. Kızlarına verecek isimde kararsız kaldıklarını söyleyen Enver "Net değil daha. Şimdi bir isim söylerim sonra başka bir şey koyarım. Birkaç isim arasında kararsızız. Doğum da gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı." dedi.