Aslı Enver’in kızının adı ne olacak? Eşi Berkin Gökbudak ile Londra dönüşü görüntülendi o detayı ilk kez açıkladı

Bunun sorulması üzerine Enver "Öyle bir şey yok. Biz gezmeye gittik. Doğum Türkiye'de olacak. Doğum şekillerinden de doktor hangisini görürse o olacak ama inşallah normal doğum olur." dedi. Kızlarına verecek isimde kararsız kaldıklarını söyleyen Enver "Net değil daha. Şimdi bir isim söylerim sonra başka bir şey koyarım. Birkaç isim arasında kararsızız. Doğum da gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı." dedi.