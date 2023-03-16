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Haberler Magazin Ayhan Taş eşini aldatırken fena yakalandı fotoğrafları çekilince yasak aşkını gizlemek için... Ünlü oyuncu hem çapkın hem rüşvetçi çıktı!

Ayhan Taş eşini aldatırken fena yakalandı fotoğrafları çekilince yasak aşkını gizlemek için... Ünlü oyuncu hem çapkın hem rüşvetçi çıktı!

Ayhan Taş eşini aldatırken fena yakalandı, muhabirleri fark edince yasak aşkını gizlemek için... Ünlü oyuncu hem çapkın hem rüşvetçi çıktı! 2018 yılında boşandığı Esin Taş ile bir yıl sonra yeniden evlenen Ayhan Taş, Cihangir'de bir kadınla samimi şekilde görüntülendi. Sevgilisiyle masa altında el ele tutuşan Taş soluğu gazetecilerin yanında aldı. Fotoğrafların silinmesi için rüşvet teklif eden oyuncu isteği kabul görmeyince çok bozuldu. İşte eşini aldatan Ayhan Taş'ın yakayı ele verdiği o görüntüler...

16.03.2023 09:49 - Son Güncelleme: 16.03.2023 09:54
Ayhan Taş eşini aldatırken fena yakalandı fotoğrafları çekilince yasak aşkını gizlemek için... Ünlü oyuncu hem çapkın hem rüşvetçi çıktı!

HEM ÇAPKIN HEM RÜŞVETÇİ ÇIKTI!

Ayhan Taş eşini aldatırken fena yakalandı, fotoğrafları çekilince yasak aşkını gizlemek için rüşvet teklif etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayhan Taş eşini aldatırken fena yakalandı fotoğrafları çekilince yasak aşkını gizlemek için... Ünlü oyuncu hem çapkın hem rüşvetçi çıktı!

Oyuncu Ayhan Taş, geçtiğimiz haftalarda Cihangir'de bir mekanda kız arkadaşı ile saatlerce sohbet ederken görüntülenmişti. Aradan 1.5 hafta geçtikten sonra bu kez başka bir güzel ile yine aynı adreste otururken objektiflere takıldı.

Ayhan Taş eşini aldatırken fena yakalandı fotoğrafları çekilince yasak aşkını gizlemek için... Ünlü oyuncu hem çapkın hem rüşvetçi çıktı!

Mekanda rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin masanın altından el ele tutuştuğu görüldü.

Çift, fotoğraflarının çekildiğini fark edince soluğu muhabirlerin yanında aldı.

Ayhan Taş eşini aldatırken fena yakalandı fotoğrafları çekilince yasak aşkını gizlemek için... Ünlü oyuncu hem çapkın hem rüşvetçi çıktı!

Taş, "Arkadaşlar kendi aramızda halledebiliriz bu işi, silerseniz size para vereyim" diye ahlaksız teklifte bulundu. Daha sonra kız arkadaşı gelip "Benim alkol içtiğimi ailem bilmiyor, sorun olacak bana" dedi.

Ayhan Taş eşini aldatırken fena yakalandı fotoğrafları çekilince yasak aşkını gizlemek için... Ünlü oyuncu hem çapkın hem rüşvetçi çıktı!

Ayhan Taş; geçtiğimiz yıllarda eski eşi Esin Taş ile boşanmış, aradan bir yıl geçtikten sonra tekrar evlenmişti.

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