Şeyma Subaşı eski eşi Meedo'nun memleketine gitti "Özel bir nedenle döndüm çünkü düğünümüz var" Aylar önce evlendiği Mısır'da...

Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı hakkında önceki gün flaş bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. Şeyma Subaşı'nın Tuvana Türkay'ın eski aşkı İzzet Antebi ile yakınlaştığı dedikodusu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tüm bunların ardından Subaşı soluğu, eski eşi Meedo'nun memleketinde aldı. Bakın neden...