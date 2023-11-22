Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira evleniyor düğün tarihi belli oldu iddiasına yanıt! Uzun süre ilişkilerini gizleyen aşıklar...

Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan yaşayan çift cephesinden flaş bir iddia geldi. Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın evlencekleri hatta nikah tarihinin bile belli olduğu iddiası bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Konuya dair ilk açıklama Özkan'dan geldi.
Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı Lucas Torreira'nın, sonunda sevgilisi Devrim Özkan'ı evliliğe ikna ettiği iddia edildi. İşte haberin ayrıntıları.
Muslera'nın eşi Patricio'nun doğum gününde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreria ile samimi bir şekilde poz veren Devrim Özkan aşk dedikodularının başlamasına neden olmuştu.
Üst üste itirafların ardından Lucas Torreira, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yapmıştı.