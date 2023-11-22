Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira evleniyor düğün tarihi belli oldu iddiasına yanıt! Uzun süre ilişkilerini gizleyen aşıklar...

Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan yaşayan çift cephesinden flaş bir iddia geldi. Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın evlencekleri hatta nikah tarihinin bile belli olduğu iddiası bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Konuya dair ilk açıklama Özkan'dan geldi.