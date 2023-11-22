226 bin 950 TL’lik pişti! Sinem Kobal ile Beren Saat’in dekolteli kırmızı tarzı el yaktı! Sosyal medyada anketler havada uçuştu

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, günler önce katıldığı bir davette tercih ettiği kırmızı tarzıyla dikkat çekti. İbrahim Selim'in programına konuk olan Beren Saat de aynı ceketi tercih etti. Pişti olan iki oyuncuyla ilgili sosyal medyada "Hangisine daha çok yakıştı?" anketleri yapılırken ceketin fiyatı dudak uçuklattı. İşte Sinem Kobal ve Beren Saat'in pişti olduğu 226 bin 950 TL'lik ceket...
Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Kobal, geçen günlerde ise bir davetteki kırmızı tarzıyla dikkat çekti.
İbrahim Selim'in programına konuk olan Beren Saat de aynı ceketi tercih etti. İki oyuncunun kırmızı tarzlarının bedeli ise dudak uçuklattı.
Beren Saat ve Sinem Kobal'ı pişti yapan bluzun fiyatının 226 bin 950 TL olduğu öğrenildi.