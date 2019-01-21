Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido Senia ile sarmaş dolaş! İstanbul'a dönen Subaşı'nın fotoğrafında dikkat çeken detay
Şeyma Subaşı ile sevgilisi Fransız DJ Guido Senia aşkı belgelendi! İlk kez Tulum sahilinde birarada görünen Şeyma Subaşı ile Guido Senia, Tayland tatilinden döndü. Dün Tayland'da birlikte son günleri olan ikili, Fransız DJ'in ailesiyle birlikte fotoğraf çekindi. Fotoğrafta Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Fransız DJ Guido Senia'nın sarmaş dolaş halleri, bu aşkın gerçek olduğunun kanıı oldu. İstanbul'a döndüğünü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran Şeyma Subaşı'nın fotoğrafındaki detay gözlerden kaçmadı. İşte Takvim.com.tr'nin ulaştığı o fotoğraf ve Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımındaki detay...
ŞEYMA SUBAŞI İLE DJ SEVGİLİSİ SARMAŞ DOLAŞ!
Şeyma Subaşı ile Fransız DJ Guido Senia aşkı resmen belgelendi. Takvim.com.tr'nin ulaştığı fotoğrafta Şeyma Subaşı, Guido Senia ve Senia'nın ailesinin samimi görüntüsü mevcut. Tayland'da son gecelerini geçiren aşıklar, bu fotoğrafla aşk dedikodularını doğrulamış oldular. İşte Şeyma Subaşı ile sevgilisinin sarmaş dolaş görüntüsü...
ŞEYMA SUBAŞI İSTANBULA DÖNDÜ AMA...
Şeyma Subaşı ile Fransız DJ Guido Senia, dün gece bu fotoğrafla sevgili olduklarını doğruladı. Guido Senia ve ailesi ile birlikte Tayland'da tatil yapan Subaşı, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a döndüğünü takipçilerine gösterdi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın paylaşımında ise dikkat çeken bir detay vardı...
ŞEYMA SUBAŞI İLE GUİDO SENİA AŞKINDA NELER YAŞANMIŞTI?
Şeyma Subaşı ile Guido Senia aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanma sebebi olarak bir çok idda ortaya atılmış, Ilıcalı ve Subaşı çifti ise ayrılık sebebi olarak ilişkilerini yürütmediklerini, sevgiyle evlenip saygı çerçevesi içinde boşandıklarını belirtmişlerdi.
Henüz Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı ayrılığı tazeyken sosyal medyaya bir video sızdı. Videoda Şeyma Subaşı bir erkekle mekanda eğleniyordu. Hemen akabinde bu kişinin Dubaili Türk iş adamı Çağatay olduğu iddia edildi ancak Çağatay'ın soyadı bile ortada yoktu. Oyuncu Çağatay Ulusoy'un adı bile geçmişti bu evliliğin sonlanmasında...