Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido Senia ile sarmaş dolaş! İstanbul'a dönen Subaşı'nın fotoğrafında dikkat çeken detay

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Fransız DJ Guido Senia aşkı belgelendi! İlk kez Tulum sahilinde birarada görünen Şeyma Subaşı ile Guido Senia, Tayland tatilinden döndü. Dün Tayland'da birlikte son günleri olan ikili, Fransız DJ'in ailesiyle birlikte fotoğraf çekindi. Fotoğrafta Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Fransız DJ Guido Senia'nın sarmaş dolaş halleri, bu aşkın gerçek olduğunun kanıı oldu. İstanbul'a döndüğünü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran Şeyma Subaşı'nın fotoğrafındaki detay gözlerden kaçmadı. İşte Takvim.com.tr'nin ulaştığı o fotoğraf ve Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımındaki detay...

21 Ocak 2019 Pazartesi, 15:55:06 Güncelleme: 16:18:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





